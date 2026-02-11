El día de la Virgen de Lourdes se celebra en El Challao con un cronograma de misas

A las 17 se realizará la misa por la salud de los enfermos, una de las más concurrida por los fieles que acuden a la Virgen de Lourdes para pedir ayuda por diferentes dolencias, como también muchos otros que van para agradecer.

La tradicional procesión de la Virgen de Lourdes

Mientras los fieles, creyentes y congregaciones llegan a la Iglesia de El Challao, a las 21 comenzará la procesión de la Virgen de Lourdes desde los portones del parque San Martín.

Allí se espera que muchas personas se acerquen para caminar junto a la imagen de la Virgen hasta el Santuario, por lo que habrá cortes de las calles principales que van hacia la Iglesia para darle seguridad a los fieles.

procesión de la virgen de Lourdes 2025 Santuario Challao (2).jpeg La procesión de la Virgen de Lourdes será a las 21 desde los portones del parque San Martín. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Una vez que la Virgen de Lourdes llegue al Santuario, se espera el cierre con la santa misa a las 23 presidida por el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.

Además, la línea de colectivo 399 hará un recorrido especial para quienes quieran llegar hasta el Santuario durante todo este miércoles desde el centro y tendrá el valor de un pasaje urbano a $1.400. Pasará por la rotonda de El Challao, el circuito de los Hermanos Maristas, la avenida Champagnat, la rotonda del Parque Aborigen, avenida El Libertador, calles Emilio Civit, Belgrano, Rivadavia, Chile y Espejo, para retornar hacia la Iglesia.

Recomendaciones en el día de la Virgen de Lourdes

Este miércoles se espera que la temperatura máxima ronde los 25 o 27 grados durante la tarde, con cielo casi despejado, por lo que recomendaron a todos los que asistan a El Challao que tomen todos los recaudos necesarios.

Especialmente el cuidado de niños y adultos, que se mantengan hidratados, que vayan con ropa cómoda, suelta y clara, para evitar que el calor se sienta más, especialmente en aquellos que harán una caminata o la procesión de la Virgen de Lourdes.