Qué hago si mi planta de glicina pierde sus hojas

Si tienes una planta de glicina en el jardín, este artículo podría interesarte. Te compartimos una guía con los cuidados básicos que requiere

Paula García
Paula García
Sigue los cuidados adecuados si quieres que la Wisteria crezca sana.

La glicina (Wisteria sinensis) es una de las plantas trepadoras más espectaculares que hay. Nunca pasa desapercibida ya que aporta al jardín cierto aire romántico y colorido, así que siempre es considerada un acierto. Tiene unas características flores colgantes en tonos violetas, blancos o rosados, con un aroma dulce y embriagador.

Resulta una especie de rápido crecimiento que puede llegar a cubrir grandes áreas en poco tiempo, cubriendo muros e incluso creando cascadas florales. Es una planta resistente por lo se adapta a diferentes condiciones climáticas, además de que es fácil de mantener.

Sin embargo, puede generar preocupación cuando empieza a perder sus hojas. En la mayoría de los casos no se trata de una enfermedad grave, sino de una respuesta natural o un problema puntual de cultivo. A continuación, exploramos este dilema de jardinería.

flores de glicina lila
Tiene la particularidad de que se encuentra en colores blanco, rosa, azules y el típico violeta o lila.

Qué hacer si se le caen las hojas a la planta

La glicina tiene hojas verdes, compuestas y caducas, lo que significa que se caen de forma natural en otoño. Cada hoja está formada por varios foliolos pequeños, que aportan un aspecto ligero y elegante durante la temporada de crecimiento.

Si tu glicina pierde las hojas, primero debes observar la época del año. En otoño e invierno es completamente normal, ya que entra en reposo vegetativo. Sin embargo, si ocurre en primavera o verano, puede deberse a falta o exceso de riego, mal drenaje, estrés por calor, plagas, o deficiencias de nutrientes.

Para remediarlo, asegúrate de que el suelo drene bien y riega solo cuando la tierra esté ligeramente seca. Evita el encharcamiento. Coloca la planta en un lugar con sol directo y protégela de vientos fuertes. Aplica fertilizante equilibrado en primavera y revisa hojas y tallos en busca de insectos.

glicina
La Wisteria sinensis es considerada una de las enredaderas más indicadas para decorar la entrada de casa.

Con los cuidados adecuados, esta planta suele recuperarse rápido y volver a lucir frondosa y saludable.

