Qué hago si mi planta de glicina pierde sus hojas

flores de glicina lila Tiene la particularidad de que se encuentra en colores blanco, rosa, azules y el típico violeta o lila.

Qué hacer si se le caen las hojas a la planta

La glicina tiene hojas verdes, compuestas y caducas, lo que significa que se caen de forma natural en otoño. Cada hoja está formada por varios foliolos pequeños, que aportan un aspecto ligero y elegante durante la temporada de crecimiento.

Si tu glicina pierde las hojas, primero debes observar la época del año. En otoño e invierno es completamente normal, ya que entra en reposo vegetativo. Sin embargo, si ocurre en primavera o verano, puede deberse a falta o exceso de riego, mal drenaje, estrés por calor, plagas, o deficiencias de nutrientes.

Para remediarlo, asegúrate de que el suelo drene bien y riega solo cuando la tierra esté ligeramente seca. Evita el encharcamiento. Coloca la planta en un lugar con sol directo y protégela de vientos fuertes. Aplica fertilizante equilibrado en primavera y revisa hojas y tallos en busca de insectos.

glicina La Wisteria sinensis es considerada una de las enredaderas más indicadas para decorar la entrada de casa.

Con los cuidados adecuados, esta planta suele recuperarse rápido y volver a lucir frondosa y saludable.