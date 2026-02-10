Qué hago si mi planta de petunias no florece

Las petunias están entre las plantas de exterior más utilizadas durante todo el año. Y es que esta especie, originaria de América del Sur, cuenta con la capacidad de alegrar cualquier jardín gracias a sus coloridas flores. Estas pueden ser simples, dobles, y de tonos como el blanco, púrpura, rosa o rojo.
Esta especie florece desde la primavera hasta el otoño, alcanzando su máximo esplendor durante los meses de verano. Pero, ¿qué pasa si las petunias no florecen? En este artículo te compartimos varios consejos para que la planta exhiba sus flores.
Razones por las que tu planta no florece
Según los expertos de Gardening Know How, uno de los obstáculos puede ser que la petunia está ubicada en un sitio del jardín con mala iluminación. Verifica en varios momentos del día si la planta recibe luz solar directa. Las petunias requieren pleno sol para crecer óptimas y florecer, aunque también se adaptan cuando se encuentran en un sitio de semisombra. Para tener en cuenta, la regla general es que reciba al menos seis horas de luz directa al día.
Un riego escaso también pueden afectar a la planta haciendo que no florezca. Las petunias toleran bien la sequía, pero su floración será más exuberante si la tierra se mantiene húmeda. Es importante que sacuda el exceso del agua de las flores en desarrollo, los brotes húmedos pueden pudrirse justo antes de florecer.
Por otro lado, una fertilización inadecuada también puede afectar las petunias de tu jardín. Muchas veces se emplea fertilizante líquido, pero se elimina con los riegos. Lo ideal es escoger una alternativa equilibrada y rica en fósforo.
La poda regular es esencial para fomentar nuevo crecimientoy más flores. Tienes que despuntar, retirar los extremos tiernos de las ramas y quitar las flores marchitas para redirigir la energía de la planta de la producción de semillas a la floración. Además, es clave recortar tallos alargados para estimular un crecimiento más denso.
Por último, otro factor que puede afectar la floración de las petunias son las plagas como pulgones, ácaros y moscas blancas, ya que succionan la savia y debilitan a la planta. Por esta razón, es imprescindible inspeccionar regularmente las petunias y emplear insecticidas adecuados para gestionar estos problemas de plagas.