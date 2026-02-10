Qué hago si mi planta de petunias no florece

Un riego escaso también pueden afectar a la planta haciendo que no florezca. Las petunias toleran bien la sequía, pero su floración será más exuberante si la tierra se mantiene húmeda. Es importante que sacuda el exceso del agua de las flores en desarrollo, los brotes húmedos pueden pudrirse justo antes de florecer.

Por otro lado, una fertilización inadecuada también puede afectar las petunias de tu jardín. Muchas veces se emplea fertilizante líquido, pero se elimina con los riegos. Lo ideal es escoger una alternativa equilibrada y rica en fósforo.

Plantas, petunias, flores.jpg Las petunias pueden ser cultivadas en el sustrato del jardín o en macetas.

La poda regular es esencial para fomentar nuevo crecimientoy más flores. Tienes que despuntar, retirar los extremos tiernos de las ramas y quitar las flores marchitas para redirigir la energía de la planta de la producción de semillas a la floración. Además, es clave recortar tallos alargados para estimular un crecimiento más denso.

Por último, otro factor que puede afectar la floración de las petunias son las plagas como pulgones, ácaros y moscas blancas, ya que succionan la savia y debilitan a la planta. Por esta razón, es imprescindible inspeccionar regularmente las petunias y emplear insecticidas adecuados para gestionar estos problemas de plagas.