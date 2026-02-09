Qué hago si mi planta de buganvilla no florece

planta buganvilla La buganvilla es una planta muy colorida.

¿Por qué mi planta de buganvilla no da flores?

Según los expertos de El Mueble, una de las principales razones por las que la buganvilla no florece es la falta de sol. Esta planta necesita varias horas de sol directo por día para producir flores, por lo que si está en un lugar de semisombra donde recibe poca luz, prioriza el crecimiento de hojas.

Otro motivo frecuente es un riego inadecuado. El exceso de riego puede producir la pudrición de sus raíces y la falta de riego, especialmente durante la floración, provoca una situación de estrés en la planta y esta, como consecuencia, reduce su floración. Esta especie tolera mejor la sequía que el exceso de agua.

planta de buganvilla bonsai Si quieres que tu buganvilla se llene de bracteas y flores, debes ajustar los cuidados que necesita.

El uso excesivo de fertilizantes ricos en nitrógeno también puede convertirse en un problema para la planta. Este nutriente estimula las hojas, pero frena la aparición de flores, así que lo ideal es optar por fertilizantes equilibrados o específicos para floración.

Para ayudar a que tu buganvilla florezca, asegurate de ubicarla en un lugar bien soleado, regarla solo cuando el sustrato esté seco y evitar el exceso de fertilizante. Con estos ajustes simples, es muy probable que vuelva a llenarse de color.