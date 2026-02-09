Qué hago si mi planta de buganvilla no florece

Como ya hemos repetido en varias ocasiones, la buganvilla (Bougainvillea) es una de las plantas trepadoras más llamativas y populares en el jardín. Sus brácteas de colores como el fucsia, lila, blanco o rojo, la convierten en una gran protagonista de muros y pérgolas. Además, es una especie resistente y muy fácil de cuidar, así que cualquiera la puede cultivar.
La buganvilla es nativa de Sudamérica y se adapta bien tanto al suelo como a macetas grandes, siempre que tenga buen drenaje. Su crecimiento es vigoroso y, con los cuidados adecuados, puede florecer durante gran parte del año, especialmente en primavera y verano.
Justamente como es conocida como una planta fácil de cuidar, muchas personas se sorprenden cuando su buganvilla crece, tiene hojas verdes, pero no da flores (que son unas pequeñas florecillas blancas rodeadas por las brácteas). Este es un problema bastante común, y afortunadamente tiene solución.
¿Por qué mi planta de buganvilla no da flores?
Según los expertos de El Mueble, una de las principales razones por las que la buganvilla no florece es la falta de sol. Esta planta necesita varias horas de sol directo por día para producir flores, por lo que si está en un lugar de semisombra donde recibe poca luz, prioriza el crecimiento de hojas.
Otro motivo frecuente es un riego inadecuado. El exceso de riego puede producir la pudrición de sus raíces y la falta de riego, especialmente durante la floración, provoca una situación de estrés en la planta y esta, como consecuencia, reduce su floración. Esta especie tolera mejor la sequía que el exceso de agua.
El uso excesivo de fertilizantes ricos en nitrógeno también puede convertirse en un problema para la planta. Este nutriente estimula las hojas, pero frena la aparición de flores, así que lo ideal es optar por fertilizantes equilibrados o específicos para floración.
Para ayudar a que tu buganvilla florezca, asegurate de ubicarla en un lugar bien soleado, regarla solo cuando el sustrato esté seco y evitar el exceso de fertilizante. Con estos ajustes simples, es muy probable que vuelva a llenarse de color.