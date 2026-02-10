Cuál es la mejor planta para tener en la habitación y evitar una plaga de chinches

menta Tener una planta de menta en la habitación ayudará a combatir chinches.

El aroma penetrante de la planta desorienta a estos insectos y afecta su sistema nervioso, lo que las obliga a abandonar el área en busca de otro refugio. Además de las chinches, este efecto repelente es igualmente eficaz contra hormigas y mosquitos, que dependen en gran medida de su sentido del olfato para navegar. Por lo tanto, el uso de una maceta con menta es una medida que ofrecerá múltiples beneficios.

En este sentido, la forma más estable de aprovechar estos beneficios es el cultivo en macetas dentro de las habitaciones. Colocar plantas de menta cerca de puntos críticos como ventanas, puertas o junto a la cama crea una barrera biológica que impide el ingreso y asentamiento de las plagas. Esta opción es ideal para quienes disfrutan de la jardinería urbana, aportando frescura visual y aromática al dormitorio.

chinche Las chinches dejarán de ser un problema gracias a esta planta.

Por otro lado, para una acción más directa, se pueden emplear distintos métodos complementarios: