Ya hemos visto a Timothée Chalamet vestido con los uniformes futuristas de Dune, los trajes de chocolate de Wonka e incluso lo hemos visto encontrando su primer amor en Call Me by Your Name. En esta oportunidad, te recomendamos una película protagonizada por Chalamet junto a Steve Carell que te dejará con el corazón estrujado.
Prime Video: la película con Thimothée Chalamet y Steve Carell que obtuvo una nominación en los Golden Globe
Este film es una reflexión sobre las alegrías y las tristezas de ser padre. Está disponible en Prime Video
El título en cuestión se llama Beautiful Boy: siempre serás mi hijo y se estrenó en 2019. Se trata de una película dramática dirigida por Felix Van Groeningen que está inspirada en vivencias personales del periodista David Sheff, quien narra la adicción de su hijo Nic, y su propia adicción a su hijo.
Estamos acostumbrados a ver películas donde las mujeres dan la vida por sus hijos, pero esta historia se alza como la diferencia: es protagonizada por un padre y su hijo. A continuación, te contamos todo sobre el largometraje que obtuvo una nominación en los Golden Globe.
Prime Video: ¿de qué trata el film?
"Timothée Chalamet y Steve Carell dan vida a la historia verídica de un padre que lucha por salvar a su hijo de la adicción a las drogas", revela Prime Video.
La película narra en primera persona el calvario que vivió una familia estadounidense. David y Vicki tienen a Nic, pero pronto se divorcian, en una relación diplomática y amistosa. Nic se convierte en un niño especial, inteligente, cariñoso, introspectivo y dado a reflexiones adultas.
Esa introspección lo lleva a refugiarse en las drogas en lugar de poner sus problemas en palabras. Alrededor de los 12 años, comienza a fumar marihuana, después llega al alcohol, y finalmente a la metanfetamina. Su padre, recurre a especialistas que le ilustran no solo sobre los peligros de la adicción, sino también sobre por qué la metanfentamina es la peor droga actual.
Beautiful Boy es una enseñanza sobre aprender de cuidados familiares y salud mental, pero también habla sobre el amor paterno, y experiencias dolorosas de la vida. La conclusión del film es agridulce pero liberadora: la mejor manera de amar a los hijos es ayudarlos, pero tamién dejarlos volar libre.
Elenco
- Timothée Chalamet como Nic Sheff.
- Steve Carell es David Sheff.
- Maura Tierney interpreta a Karen Barbour.
- Amy Ryan como Vicki Sheff.
- Kaitlyn Dever es Lauren.