Prime Video: la película con Thimothée Chalamet y Steve Carell que obtuvo una nominación en los Golden Globe

Timothee Chalamet y Steve Carell La película está inspirada en dos libros de memorias que narran la misma historia desde perspectivas distintas: Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction de David Sheff y Tweak: Growing Up on Methamphetamines de su hijo, Nic Sheff.

Prime Video: ¿de qué trata el film?

"Timothée Chalamet y Steve Carell dan vida a la historia verídica de un padre que lucha por salvar a su hijo de la adicción a las drogas", revela Prime Video.

La película narra en primera persona el calvario que vivió una familia estadounidense. David y Vicki tienen a Nic, pero pronto se divorcian, en una relación diplomática y amistosa. Nic se convierte en un niño especial, inteligente, cariñoso, introspectivo y dado a reflexiones adultas.

Esa introspección lo lleva a refugiarse en las drogas en lugar de poner sus problemas en palabras. Alrededor de los 12 años, comienza a fumar marihuana, después llega al alcohol, y finalmente a la metanfetamina. Su padre, recurre a especialistas que le ilustran no solo sobre los peligros de la adicción, sino también sobre por qué la metanfentamina es la peor droga actual.

Timothee Chalamet y Steve Carell El film se centra en la mirada de un padre sobre la lucha de su hijo contra las drogas.

Beautiful Boy es una enseñanza sobre aprender de cuidados familiares y salud mental, pero también habla sobre el amor paterno, y experiencias dolorosas de la vida. La conclusión del film es agridulce pero liberadora: la mejor manera de amar a los hijos es ayudarlos, pero tamién dejarlos volar libre.

