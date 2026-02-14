Las series coreanas han trascendido fronteras, cautivando a espectadores del mundo entero. El juego del calamar cambió para siempre las reglas y desde ese momento, el k-drama (series producidas en Corea del Sur), dejó de ser un secreto de culto para convertirse en un fenómeno global. A continuación, compartimos una recomendación disponible en Prime Video para iniciarse en este universo.
La serie de 16 episodios que está en Prime Video y es perfecta para iniciarse en los k-dramas
Corea del Sur ha construido un ecosistema narrativo donde la música, la moda y la televisión dialogan entre sí, exportando identidad. Las series se convirtieron en la ventana más potente de su cultura, y a diferencia de las producciones occidentales que apuesta por el exceso o el minimalismo, el k-drama encuentra una armonía exacta.
Si todavía no te has iniciado en este tipo de series, ¿Podemos ayudar? (Il Dang Baek Butle) resulta un título ideal para comenzar. Se trata de una producción que estrenó en 2022, cuenta con 16 episodios y resulta una combinación de drama, comedia y fantasía.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Baek Dong-joo, una agente funeraria con un poder sobrenatural que le permite hablar con los muertos, y Kim Jib-Sa, un empleado de la compañía de mandados "Recados baratos". Ambos quedan enredados en una situación de vida o muerte después de un pedido de los muertos", revela la sinopsis de Prime Video.
La serie tiene una temática original, y gira en torno a Baek Dong-Ju, que trabaja en una funeraria y tiene una habilidad especial que le permite ver y hablar con los difuntos. Los muertos le piden que les conceda su último deseo. Si no cumple, su día se llena de mala suerte.
Por lo general, la joven se siente motivada a prestar atención y conceder los deseos anhelados por los muertos, pues prefiere que su día vaya bien. Para esto, obtiene ayuda de Kim Jib-Sa, un empleado que ofrece servicio de en la empresa de su tío Vincent.
A medida que pasa el tiempo, Baek queda atrapada entro dos mundos: el de los vivos, donde convive entre el amor y el desamor; y el de los espíritus, donde el pasado y el presente se entrelazan y ella busca sanar.
Si quieres descubrir por qué el mundo del k-drama está causando furor entre millones de espectadores en el mundo, la serie ¿Podemos ayudar? resulta la una elección apropiada. La producción hará que te dejes llevar por la emoción, el drama y las historias coreanas.
Elenco
- Lee Hye-ri como Baek Dong-ju.
- Lee Jun-young es Kim Tae-hee.
- Song Duk-ho interpreta a Seo Hae-ahn.
- Lee Kyu-han es Vincent.