Christian Moyano es el primer cordobés en ganar la Vuelta de Mendoza tras culminar la edición 50

La edición número 50 de la Vuelta de Mendoza finalizó con la consagración de Christian Moyano, integrante del equipo de la Municipalidad de Guaymallén.
La edición 50 de la Vuelta de Mendoza finalizó con la consagración de Christian Moyano, integrante del equipo de la Municipalidad de Guaymallén
La edición número 50 de la Vuelta de Mendoza finalizó con la consagración de Christian Moyano, integrante del equipo de la Municipalidad de Guaymallén.
El primer cordobés en ganar el giro mendocino celebró en condición de local ya que la décima y última etapa culminó justamente Guaymallén tras largarse en la Casa de Gobierno y recorrer 124 kilómetros.
Leonardo Cobarrubia fue el ganador del parcial seguido por Gerardo Tivani y Kevin Castro, pero nadie pudo destronar al ciclista de La Falda quien lideró la clasificación general desde la tercera etapa, tras la escalada a la Cruz del Paramillo.
Ese emblemático recorrido se sumó este año a la Vuelta de Mendoza después de más de 30 años y terminó siendo decisivo en el resultado final.
El cordobés Christian Moyano fue el ganador por ser el más regular ya que no ganó ninguna etapa y de todas maneras se coronó.
El escolta del ganador fue el chileno José Autran (SEP San Juan) quien había ganado la subida al Cristo Redentor y el podio lo completó el maipucino Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén).