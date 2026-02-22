Christian Moyano es el primer cordobés en ganar la Vuelta de Mendoza tras culminar la edición 50

El primer cordobés en ganar el giro mendocino celebró en condición de local ya que la décima y última etapa culminó justamente Guaymallén tras largarse en la Casa de Gobierno y recorrer 124 kilómetros.

vuelta 1 Los ganadores de la Vuelta de Mendoza 2026 fueron Christian Moyano y sus compañeros de la Municipalidad de Guaymallén.

Leonardo Cobarrubia fue el ganador del parcial seguido por Gerardo Tivani y Kevin Castro, pero nadie pudo destronar al ciclista de La Falda quien lideró la clasificación general desde la tercera etapa, tras la escalada a la Cruz del Paramillo.