Christian Moyano es el primer cordobés en ganar la Vuelta de Mendoza tras culminar la edición 50

La edición 50 de la Vuelta de Mendoza finalizó con la consagración de Christian Moyano, integrante del equipo de la Municipalidad de Guaymallén

Por UNO
Moyano fue el más regular en las 10 etapas.

La edición número 50 de la Vuelta de Mendoza finalizó con la consagración de Christian Moyano, integrante del equipo de la Municipalidad de Guaymallén.

El primer cordobés en ganar el giro mendocino celebró en condición de local ya que la décima y última etapa culminó justamente Guaymallén tras largarse en la Casa de Gobierno y recorrer 124 kilómetros.

Los ganadores de la Vuelta de Mendoza 2026 fueron Christian Moyano y sus compañeros de la Municipalidad de Guaymallén.

Leonardo Cobarrubia fue el ganador del parcial seguido por Gerardo Tivani y Kevin Castro, pero nadie pudo destronar al ciclista de La Falda quien lideró la clasificación general desde la tercera etapa, tras la escalada a la Cruz del Paramillo.

Ese emblemático recorrido se sumó este año a la Vuelta de Mendoza después de más de 30 años y terminó siendo decisivo en el resultado final.

Christian Moyano anotó su nombre en el historial de la Vuelta de Mendoza

El cordobés Christian Moyano fue el ganador por ser el más regular ya que no ganó ninguna etapa y de todas maneras se coronó.

El escolta del ganador fue el chileno José Autran (SEP San Juan) quien había ganado la subida al Cristo Redentor y el podio lo completó el maipucino Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén).

Los últimos 25 ganadores de la Vuelta de Mendoza

  • 2002 Pedro Pietro (Buenos Aires)
  • 2003 Alejandro Corvalán (Mendoza)
  • 2004 Gabriel Brizuela (Mendoza)
  • 2005 Sebastián Cancio (Buenos Aires)
  • 2006 Marcos Arriagada (Chile)
  • 2007 Ignacio Gili (Mendoza)
  • 2008 Ignacio Gili (Mendoza)
  • 2009 Gabriel Brizuela (Mendoza)
  • 2010 Álvaro Argiro (Tucumán)
  • 2011 Luciano Montivero (San Juan)
  • 2012 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2013 Daniel Zamora (San Juan)
  • 2014 Roberto Richeze (Buenos Aires)
  • 2015 Gabriel Brizuela (Mendoza)
  • 2016 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2017 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2018 Daniel Díaz (Salta)
  • 2019 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2020 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2021 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2022 Laureano Rosas (Buenos Aires)
  • 2023 Nicolás Paredes (Colombia)
  • 2024 Laureano Rosas (Buenos Aires)
  • 2025 Andree González (Perú)
  • 2026 Christian Moyano (Córdoba)

