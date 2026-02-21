Club Mendoza de Regatas logró un triunfazo sobre la Selección U19 en la Liga Nacional Femenina de Vóley

voleibol-liga nacional femenina-municipalidad de san martin-plantel (1) El sexteto de la Municipalidad de San Martín cayó frente a Tucumán de Gimnasia.

Club Mendoza de Regatas vs. Selección argentina: una maroma de emociones

El último turno de la serie de partidos disputados este viernes deparó un partidazo en la cancha 2 del estadio Pacífico- Mauricio Tano Montarulli, Allí el sexteto de Regatas, dirigido por el Fino Javier Carrasco tuvo que sacar lo mejor de sí para poder doblegar a un seleccionado nacional de juego regular y armas poderosas como su principal atacante, Catalina Borrero Müller, la MVP con 32 puntos, y un servicio desequilibrante (22 por esta vía).

voleibol-liga nacional femenina-regatas-seleccion argentina-catalina borrero muller

Isabella Juan, la destacada de Regatas, que le ganó a la Selección argentina por la Liga Nacional

Las chicas del Club Mendoza de Regatas se apoyaron en un juego colectivo firme, aguantaron los mejores momentos de las "grandotas" rivales, variaron en ataque -con goleo repartido- y así sumaron para el triunfo ajustadísimo y emotivo. La atacante más efectiva fue Isabella Juan (15), secundada por Alba Pérez (13), Rocío Agostinello (8), Belén Olarte y Julia Orozco (6); y Ana Roiz (4).

voleibol-liga nacional femenina-regatas-javier carrasco (1) Javier el Fino Carrasco, el entrenador principal del equipo del Club Mendoza de Regatas. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Luego de ganar en forma cerrada el primer parcial, las mendocinas se vieron superadas en los dos siguientes por la presión desde el servicio de las "nacionales". En el tercer set, con Borrero al saque, Regatas no pudo rotar en dos rachas de 6 y 7 tantos.

Con buen manejo del plantel -probó con dos armadoras- y el pedido de calma, Carrasco condujo a sus dirigidas a un triunfo con ribetes de batacazo, ya que aprovecharon los buenos momentos de sus atacantes, tanto por las puntas como por el centro, y sumaron el segundo triunfo en la Liga Nacional Femenina de Vóley.

La acción de este sábado en la 4ª fecha de la Liga Nacional Femenina de Vóley

Este sábado, a las 11 vuelve a jugar el sexteto del Club Mendoza de Regatas, que enfrenta a la Municipalidad de San Martín, en el duelo de mendocinas por la Zona 1.

En tanto las anfitrionas del Club General San Martín, juegan a las 20 contra Almafuerte, de Las Varillas, Córdoba, por la Zona 2 en su cuarta ronda.

La fase de grupos finalizará el próximo martes, con la disputa de la 7ª ronda, El miércoles habrá descanso, y el jueves iniciarán los playoffs de la Liga de la FeVA.