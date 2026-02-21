Club Mendoza de Regatas logró un triunfazo sobre la Selección U19 en la Liga Nacional Femenina de Vóley

En medio de una tarde- noche tormentosa, las chicas del Club Mendoza de Regatas no "naufragaron" en el estadio Pacífico ante la Selección argentina U19, en un duelo emocionante definido en tie break, y volvieron al triunfo. Municipalidad de San Martín no pudo con Tucumán de Gimnasia y sumó otra derrota.
Por la tercera rueda de la fase regular de la Liga Nacional Femenina de Vóley, el sexteto del Lago batalló duro contra la Selección argentina U19 de Nicolás Efron y ganó 3-2 con parciales de 25-22, 19-25, 14-25, 25-20 y 15-13, tras 2 horas 38 minutos de partido.
Las chicas de Municipalidad de San Martín, dirigidas por Mariano Solís cayeron 3-0 (16-25, 17-26 y 18-25) tras 2 horas y 03 minutos de juego.
Club Mendoza de Regatas vs. Selección argentina: una maroma de emociones
El último turno de la serie de partidos disputados este viernes deparó un partidazo en la cancha 2 del estadio Pacífico- Mauricio Tano Montarulli, Allí el sexteto de Regatas, dirigido por el Fino Javier Carrasco tuvo que sacar lo mejor de sí para poder doblegar a un seleccionado nacional de juego regular y armas poderosas como su principal atacante, Catalina Borrero Müller, la MVP con 32 puntos, y un servicio desequilibrante (22 por esta vía).
Embed - Isabella Juan, la destacada de Regatas, que le ganó a la Selección argentina por la Liga Nacional
Las chicas del Club Mendoza de Regatas se apoyaron en un juego colectivo firme, aguantaron los mejores momentos de las "grandotas" rivales, variaron en ataque -con goleo repartido- y así sumaron para el triunfo ajustadísimo y emotivo. La atacante más efectiva fue Isabella Juan (15), secundada por Alba Pérez (13), Rocío Agostinello (8), Belén Olarte y Julia Orozco (6); y Ana Roiz (4).
Luego de ganar en forma cerrada el primer parcial, las mendocinas se vieron superadas en los dos siguientes por la presión desde el servicio de las "nacionales". En el tercer set, con Borrero al saque, Regatas no pudo rotar en dos rachas de 6 y 7 tantos.
Con buen manejo del plantel -probó con dos armadoras- y el pedido de calma, Carrasco condujo a sus dirigidas a un triunfo con ribetes de batacazo, ya que aprovecharon los buenos momentos de sus atacantes, tanto por las puntas como por el centro, y sumaron el segundo triunfo en la Liga Nacional Femenina de Vóley.
La acción de este sábado en la 4ª fecha de la Liga Nacional Femenina de Vóley
Este sábado, a las 11 vuelve a jugar el sexteto del Club Mendoza de Regatas, que enfrenta a la Municipalidad de San Martín, en el duelo de mendocinas por la Zona 1.
En tanto las anfitrionas del Club General San Martín, juegan a las 20 contra Almafuerte, de Las Varillas, Córdoba, por la Zona 2 en su cuarta ronda.
La fase de grupos finalizará el próximo martes, con la disputa de la 7ª ronda, El miércoles habrá descanso, y el jueves iniciarán los playoffs de la Liga de la FeVA.