Mala Jornada en la Liga Nacional Femenina de Vóley para las mendocinas

Ni las chicas del Club Mendoza de Regatas, que debutó ganando, ni Municipalidad de San Martín, que buscaba recuperarse de la caída inicial, pudieron con sus rivales en la Zona 1.

voleibol-liga nacional femenina-muni san martin-seleccion u19 (1) El sexteto de la Municipalidad de San Martín volvió a perder por la zona 1, esta vez ante la Selección Argentina Sub19.

Jornada de derrotas mendocinas en la Liga Nacional Femenina de Vóley

Las del Lago fueron superadas por Universitario de Córdoba por 3-0, con parciales de 25-22, 25-21 y 25-22. El sexteto cordobés demostró mayor solidez que las juveniles locales, y sumaron su segundo triunfo (habían derrotado a la Muni de San Martín 3-1 en la primera fecha. Regatas juega este viernes a las 20 con la Selección Argentina Sub 19.