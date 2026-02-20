Inicio Ovación Polideportivo Liga Nacional Femenina de Vóley
VÓLEY

Mala Jornada en la Liga Nacional Femenina de Vóley para las mendocinas

La segunda ronda de la Liga Nacional Femenina de Vóley una jornada negativa, con las derrotas del Club Mendoza de Regatas y Municipalidad de San Martín

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Las chicas del Club Mendoza de Regatas no pudieron con la experiencia de Universitario de Córdoba y perdieron en su segunda presentación en la Liga Nacional Femenina de Vóley.

La segunda ronda de encuentros de la Liga Nacional Femenina de Vóley, disputada este jueves, arrancó mal con la derrota en primer turno del anfitrión, Club General San Martín, y luego se sumaron a la tarde-noche las caídas de las otras dos mendocinas.

Ni las chicas del Club Mendoza de Regatas, que debutó ganando, ni Municipalidad de San Martín, que buscaba recuperarse de la caída inicial, pudieron con sus rivales en la Zona 1.

El sexteto de la Municipalidad de San Martín volvió a perder por la zona 1, esta vez ante la Selección Argentina Sub19.

Jornada de derrotas mendocinas en la Liga Nacional Femenina de Vóley

Las del Lago fueron superadas por Universitario de Córdoba por 3-0, con parciales de 25-22, 25-21 y 25-22. El sexteto cordobés demostró mayor solidez que las juveniles locales, y sumaron su segundo triunfo (habían derrotado a la Muni de San Martín 3-1 en la primera fecha. Regatas juega este viernes a las 20 con la Selección Argentina Sub 19.

Precisamente ante la Selección Sub 19 cayó el equipo de la Municipalidad de San Martín también en sets corridos (3-0), con parciales de 25-13, 25-20 y 25-20. Este viernes, también a las 20 las del este enfrentan a Tucumán de Gimnasia.

Este viernes, desde las 11, el sexteto del Club General San Martín jugaba por la tercera ronda con San Martín de Formosa, buscando la recuperación en su casa.

La Fase Regular continuará todos los días hasta el martes 24 de este mes. Posteriormente descansarán el miércoles 25, y ya el jueves 26 comenzarán los playoffs.

