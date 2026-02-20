Mala Jornada en la Liga Nacional Femenina de Vóley para las mendocinas

Precisamente ante la Selección Sub 19 cayó el equipo de la Municipalidad de San Martín también en sets corridos (3-0), con parciales de 25-13, 25-20 y 25-20. Este viernes, también a las 20 las del este enfrentan a Tucumán de Gimnasia.
Este viernes, desde las 11, el sexteto del Club General San Martín jugaba por la tercera ronda con San Martín de Formosa, buscando la recuperación en su casa.
La Fase Regular continuará todos los días hasta el martes 24 de este mes. Posteriormente descansarán el miércoles 25, y ya el jueves 26 comenzarán los playoffs.