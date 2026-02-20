A pocos días del inicio del ciclo lectivo, la continuidad de los vouchers educativos permanece sin definiciones oficiales y genera preocupación entre familias y colegios privados de Mendoza. El programa nacional, que durante 2024 y 2025 ayudó a cubrir parte de las cuotas escolares, aún no fue confirmado para este año y mantiene en incertidumbre a miles de estudiantes.
Vouchers educativos 2026: reunión clave en Buenos Aires y horas decisivas para su continuidad
El vocuher educativo fue un impulso para las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas, este año hay incertidumbre con respecto a su implementación
Desde el sector de la educación privada indicaron que la situación podría aclararse en los próximos días. Marita Amat, integrante del Consejo de Educación Católica de Mendoza (Consec), señaló que el martes 24 de febrero se realizará en Buenos Aires un encuentro nacional de educación privada en el que se espera avanzar en definiciones vinculadas al financiamiento educativo, entre ellas el futuro de los vouchers.
Según explicó, hasta el momento los colegios privados no recibieron comunicaciones oficiales sobre una nueva etapa del programa, lo que complica la planificación económica tanto de las familias como de los establecimientos educativos.
Los vouchers educativos, un programa sin confirmación
Los vouchers educativos fueron implementados por el gobierno nacional como un aporte destinado a familias con hijos que asisten a colegios privados con al menos 75% de subvención estatal. El beneficio cubría hasta el 50% del valor de la cuota, con un monto mensual que alcanzó a miles de estudiantes mendocinos.
Durante febrero se completaron los últimos pagos correspondientes al ciclo 2025, lo que marcó el cierre administrativo del esquema vigente hasta ahora. Sin embargo, no se anunció una nueva inscripción ni la continuidad del programa para el ciclo lectivo 2026.
La ausencia de definiciones ocurre en un momento clave del calendario escolar, cuando las familias deben afrontar matrículas, aumentos de cuotas y los típicos gastos del inicio de clases.
Expectativa entre las familias
Desde los colegios privados señalaron que los vouchers educativos tuvieron impacto directo en la posibilidad de muchas familias de sostener la escolaridad en estos estabelcimientos, especialmente en aquellos con alto porcentaje de aporte estatal.
En ese contexto, el encuentro nacional de educación privada previsto para la próxima semana genera expectativas dentro del sector. Allí participarán representantes de asociaciones de colegios privados, directivos y funcionarios vinculados a la Dirección Nacional de Gestión Privada, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.
De acuerdo con lo informado por Amat, el escenario actual indica que el debate sobre financiamiento educativo podría darse en el congreso del martes y que existe la expectativa de que surjan definiciones al respecto de los vouchers educativos para el 2026.
Un debate más amplio sobre el rol de la educación privada
El congreso abordará temáticas vinculadas al marco normativo de la educación privada, cuyo esquema regulatorio tiene más de dos décadas de vigencia. Entre los ejes planteados aparecen la relación entre autonomía institucional y supervisión estatal, las condiciones laborales docentes, el financiamiento del sistema y la redefinición del rol de las escuelas de gestión privada dentro de la educación pública.
Según la organización del encuentro, el objetivo es dialogar y analizar los desafíos actuales del sector y plantear normas actualizadas frente a los cambios sociales, tecnológicos y pedagógicos que se vienen dando en los últimos años.