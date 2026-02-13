A poco de comenzar una nuevo ciclo lectivo en Argentina, es muy común confundir los Vouchers Educativos y la Ayuda Escolar, ya que ambos están destinados a la educación, pero funcionan de forma totalmente distinta. Quiénes lo reciben, para qué sirve el dinero y con qué frecuencia se paga.
Diferencias entre Vouchers Educativos y Ayuda Escolar
Los Vouchers Educativos y la Ayuda Escolar son programas destinados a la educación y es común confundirlos, pero funcionan de forma totalmente distinta
Los Vouchers Educativos (Capital Humano) es un programa más reciente diseñado específicamente para la "clase media" que envía a sus hijos a colegios privados y tiene dificultades para pagar la cuota debido a la inflación.
Mientras que la Ayuda Escolar Anual (ANSES) es el beneficio tradicional que reciben los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar (SUAF).
Ambos beneficios son compatibles. Si un hijo o hija va a un colegio privado con subvención del 75% y el padre o la madre cobra SUAF o AUH, pueden solicitar tanto la Ayuda Escolar para la compra de los útiles y el Vouchers Educativo para la cuota.
Vouchers Educativos y Ayuda Escolar: cuál es la diferencia
Vouchers Educativos
- Frecuencia: Mensual (durante el ciclo lectivo).
- Destino: Solo para escuelas privadas (con subvención estatal del 75% o más).
- Objetivo: Ayudar a pagar la cuota mensual del colegio.
- Organismo: Secretaría de Educación (Minesterio de Capital Humano).
- Monto (febrero 2026): Hasta el 50% de la cuota (con tope específico).
- Requisito (ingresos): Grupo familiar: hasta 7 Salarios Mínimos ($2,4M aprox).
Ayuda Escolar Anual
- Frecuencia: Una sola vez al año (generalmente en marzo).
- Destino: Escuelas públicas y privadas de enseñanza oficial.
- Objetivo: Ayudar con la compra de útiles, uniformes y materiales.
- Organismo: ANSES.
- Monto (febrero 2026): $85.000 por hijo.
- Requisito (ingresos): Según topes vigentes de SUAF (AUH no tiene tope).
Detalles a tener en cuenta de los Vouchers Educativos y la Ayuda Escolar
Los Vouchers Educativos están destinados a las familias con hijos en colegios privados cuya cuota no supere un tope establecido y que la institución tenga al menos el 75% de aporte estatal.
El Estado transfiere directamente a la cuenta del padre/madre (CBU) una suma de dinero mensual para cubrir parte del arancel.
Existe mucha expectativa por el relanzamiento de las inscripciones para el nuevo ciclo lectivo. Si ya lo cobrabas en 2025, es probable que debas revalidar datos en la plataforma oficial voucherseducativos.educacion.gob.ar.
La Ayuda Escolar Anual es para todos los chicos desde los 45 días hasta los 17 años inclusive (sin límite de edad en caso de discapacidad).
Para recibirlo los interesados deben presentar el Formulario PS 2.68 (Certificado de Escolaridad) firmado por la escuela en la web de ANSES. El tiempo de presentación es hasta el 31 de diciembre, pero si lo presentas antes del inicio de clases, sueles cobrarlo en marzo.
Se ha fijado en $85.000, el mismo valor que el año pasado, aunque se espera una actualización por movilidad en los próximos meses.