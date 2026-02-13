Diferencias entre Vouchers Educativos y Ayuda Escolar

inicio de clases en escuelas Los Vouchers Educativos y la Ayuda Escolar Anual funcionan de forma totalmente distinta en cuanto a quiénes lo pueden recibir, cuál es el destino del dinero y cuándo se paga.

Ambos beneficios son compatibles. Si un hijo o hija va a un colegio privado con subvención del 75% y el padre o la madre cobra SUAF o AUH, pueden solicitar tanto la Ayuda Escolar para la compra de los útiles y el Vouchers Educativo para la cuota.

Vouchers Educativos y Ayuda Escolar: cuál es la diferencia

Vouchers Educativos

Frecuencia: Mensual (durante el ciclo lectivo).

Destino: Solo para escuelas privadas (con subvención estatal del 75% o más).

(con subvención estatal del 75% o más). Objetivo: Ayudar a pagar la cuota mensual del colegio.

del colegio. Organismo: Secretaría de Educación (Minesterio de Capital Humano).

Monto (febrero 2026): Hasta el 50% de la cuota (con tope específico).

Requisito (ingresos): Grupo familiar: hasta 7 Salarios Mínimos ($2,4M aprox).

Ayuda Escolar Anual

Frecuencia: Una sola vez al año (generalmente en marzo).

(generalmente en marzo). Destino: Escuelas públicas y privadas de enseñanza oficial.

de enseñanza oficial. Objetivo: Ayudar con la compra de útiles, uniformes y materiales .

. Organismo: ANSES .

. Monto (febrero 2026): $85.000 por hijo.

por hijo. Requisito (ingresos): Según topes vigentes de SUAF (AUH no tiene tope).

Vouchers Educativos Los Vouchers Educativos son un programa de asistencia económica temporal que lanzó el Gobierno Nacional para ayudar a las familias de clase media a pagar las cuotas de los colegios privados.

Detalles a tener en cuenta de los Vouchers Educativos y la Ayuda Escolar

Los Vouchers Educativos están destinados a las familias con hijos en colegios privados cuya cuota no supere un tope establecido y que la institución tenga al menos el 75% de aporte estatal.

El Estado transfiere directamente a la cuenta del padre/madre (CBU) una suma de dinero mensual para cubrir parte del arancel.

Existe mucha expectativa por el relanzamiento de las inscripciones para el nuevo ciclo lectivo. Si ya lo cobrabas en 2025, es probable que debas revalidar datos en la plataforma oficial voucherseducativos.educacion.gob.ar.

Ayuda-Escolar-ANSES La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico que entrega la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) una sola vez al año, al inicio del ciclo lectivo.

La Ayuda Escolar Anual es para todos los chicos desde los 45 días hasta los 17 años inclusive (sin límite de edad en caso de discapacidad).

Para recibirlo los interesados deben presentar el Formulario PS 2.68 (Certificado de Escolaridad) firmado por la escuela en la web de ANSES. El tiempo de presentación es hasta el 31 de diciembre, pero si lo presentas antes del inicio de clases, sueles cobrarlo en marzo.

Se ha fijado en $85.000, el mismo valor que el año pasado, aunque se espera una actualización por movilidad en los próximos meses.