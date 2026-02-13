Maipú a pura música, cine y teatro para este fin de semana

Música: Que vuelvan los lentos

El 14 de febrero de 19:00 a 01:00 horas, el Parque Canota invita a viajar en el tiempo con los grandes hits de los 80, 90 y 00, food trucks y DJ en vivo. La entrada es libre y gratuita.

Fin de semana Maipú 3 Continúa la agenda de Verano en Maipú este 13 de febrero con el ciclo de Sunset en bodegas maipucinas.

Cine y teatro en el Imperial

Por un lado, el Ciclo de Cine Mendocino llega al Cine Teatro Imperial con la proyección gratuita de “La Noche de Adentro”. La función será a las 18:00 horas. Dirigida por Carina Piazza y Alejandro Alonso, esta película mendocina transporta al público a 1978, en un relato íntimo sobre el encierro y la resistencia en la aridez de la provincia.

Sigue la comedia del verano con “Vos, yo y el otro”, protagonizada por Gastón Ricaud, Gisela Bernal, Renzo “Chory” Occhionero y Matías Montiel.

Las funciones se realizan de miércoles a sábados a las 22:00 y domingos a las 20:00 en el Cine Teatro Imperial (Pablo Pescara 323). Las entradas se encuentran a la venta en www.entradaweb.com.ar y en boletería del teatro, con la promoción especial de 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos.