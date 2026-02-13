Maipú a pura música, cine y teatro para este fin de semana

Este fin de semana, Maipú ofrece una variada agenda cultural y recreativa que combina música, cine y teatro para vecinos y turistas, con actividades al aire libre y en salas históricas como el Cine Teatro Imperial y el Parque Canota, en el marco de la agenda de Verano que continúa desplegándose en distintos puntos del departamento.
Atardeceres distintos en Maipú
Continúa la agenda de Verano en Maipú este 13 de febrero con el ciclo de Sunset en bodegas maipucinas. En esta oportunidad en la nueva edición será en la Bodega Don Manuel Villafañe (Ruta 60, Paraíso s/n). La cita es de 19:00 a 00:00 horas para disfrutar de una postal única de atardecer con la música del reconocido DJ set de The Clover.
El acceso al evento será mediante un canje solidario: quienes deseen asistir deberán entregar una caja de leche en polvo o larga vida de 800 gramos a cambio de dos entradas. Los puntos de canje serán los Informadores Turísticos N°1 (Pescara 190) y N°3 (Estación Gutiérrez), y estarán habilitados a partir del martes previo al evento hasta agotar stock.
Música: Que vuelvan los lentos
El 14 de febrero de 19:00 a 01:00 horas, el Parque Canota invita a viajar en el tiempo con los grandes hits de los 80, 90 y 00, food trucks y DJ en vivo. La entrada es libre y gratuita.
Cine y teatro en el Imperial
Por un lado, el Ciclo de Cine Mendocino llega al Cine Teatro Imperial con la proyección gratuita de “La Noche de Adentro”. La función será a las 18:00 horas. Dirigida por Carina Piazza y Alejandro Alonso, esta película mendocina transporta al público a 1978, en un relato íntimo sobre el encierro y la resistencia en la aridez de la provincia.
Sigue la comedia del verano con “Vos, yo y el otro”, protagonizada por Gastón Ricaud, Gisela Bernal, Renzo “Chory” Occhionero y Matías Montiel.
Las funciones se realizan de miércoles a sábados a las 22:00 y domingos a las 20:00 en el Cine Teatro Imperial (Pablo Pescara 323). Las entradas se encuentran a la venta en www.entradaweb.com.ar y en boletería del teatro, con la promoción especial de 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos.