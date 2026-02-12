El sábado 28 de febrero Jean Carlos se presentará en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú) a las 22. Su show repasará 30 años de carrera con sus más grandes éxitos. Las entradas están en venta en Ticketek y boletería del estadio (solo en efectivo).
Jean Carlos festeja 30 años de éxitos en el Arena Maipú Stadium
El Rey del Mambo regresa a Mendoza para celebrar tres décadas de música y hits, con un concierto a puro ritmo
Con una puesta en escena especialmente diseñada para esta celebración, el espectáculo recorrerá las canciones que marcaron generaciones y consolidaron a Jean Carlos, el Rey del mambo como uno de los máximos referentes de la música tropical y cuarteto en Argentina.
No faltarán los clásicos que trascendieron las pistas, como “Quiéreme”, “No me cambies por él”, “Tita”, “Locuras mías”, “Solo se vive una vez”, “Todavía te amo”, “Yo bailo too”, “No tardes tanto”, “Loco” y “No es no”, temas que se mantienen entre los más escuchados y queridos por su audiencia.
Sobre Jean Carlos
Nacido en República Dominicana y radicado en Argentina desde hace décadas, Jean Carlos construyó una sólida carrera que lo llevó a conquistar escenarios de todo el país. Dueño de un estilo inconfundible, una voz potente y un carisma arrollador, se ganó el título de rey del mambo gracias a su impronta personal y su conexión única con el público.
A lo largo de más de 30 años de carrera, editó numerosos discos, realizó giras nacionales e internacionales y logró mantenerse vigente, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia festiva y popular. Su nombre es sinónimo de baile, celebración y alegría para varias generaciones de fanáticos.