Jean Carlos festeja 30 años de éxitos en el Arena Maipú Stadium

Con una puesta en escena especialmente diseñada para esta celebración, el espectáculo recorrerá las canciones que marcaron generaciones y consolidaron a Jean Carlos, el Rey del mambo como uno de los máximos referentes de la música tropical y cuarteto en Argentina.

No faltarán los clásicos que trascendieron las pistas, como “Quiéreme”, “No me cambies por él”, “Tita”, “Locuras mías”, “Solo se vive una vez”, “Todavía te amo”, “Yo bailo too”, “No tardes tanto”, “Loco” y “No es no”, temas que se mantienen entre los más escuchados y queridos por su audiencia.