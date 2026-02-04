Priority Pass 2026 en el Arena Maipú: la experiencia de entrar distinto a cada show

La premisa es mejorar la experiencia de acceso: ordenar flujos, bajar tiempos de espera y sumar un momento social previo al show. Con Priority Pass esto es posible.

Sin Bandera en Mendoza

El miércoles 18 de febrero, a las 21, se vivirá uno de los conciertos internacionales más esperados de la temporada, el regreso de Sin Bandera a Mendoza. La dupla se presentará en el Arena Maipú Stadium, en el marco de Escena Tour para celebrar sus 25 años de carrera. Una ocasión ideal para sumar la experiencia Priority Pass y vivir el show de manera diferente.