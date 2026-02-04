Power Play arranca la experiencia Priority Pass 2026, la manera diferente de llegar a los shows del Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza) que incluye estacionamiento exclusivo y seguro, recepción previa al show con welcome drink (también sin alcohol), área de photomoment y acceso prioritario (fast-lane) hacia las butacas del estadio. El resultado: más confort en los 20/30 minutos previos y un ingreso al show sin fricción.
Priority Pass 2026 en el Arena Maipú: la experiencia de entrar distinto a cada show
Power Play regresa con Priority Pass en el Arena Maipú Stadium: una propuesta para vivir la previa de tu show de manera diferente. El único venue de la región con esta experiencia disponible en todas las fechas del estadio
La premisa es mejorar la experiencia de acceso: ordenar flujos, bajar tiempos de espera y sumar un momento social previo al show. Con Priority Pass esto es posible.
Sin Bandera en Mendoza
El miércoles 18 de febrero, a las 21, se vivirá uno de los conciertos internacionales más esperados de la temporada, el regreso de Sin Bandera a Mendoza. La dupla se presentará en el Arena Maipú Stadium, en el marco de Escena Tour para celebrar sus 25 años de carrera. Una ocasión ideal para sumar la experiencia Priority Pass y vivir el show de manera diferente.
Priority Pass ofrece un espacio exclusivo para las previas de cada show, combinando comodidad, distinción y atención personalizada. De esta forma, Power Play suma un valor diferencial a la experiencia de los grandes shows en Mendoza, con un formato que conjuga entretenimiento, confort y una manera distinta de vivir la entrada al estadio.
¿Qué es Priority Pass?
Priority Pass es un servicio extra válido una vez que tenés tu ticket para el show. En síntesis, ¡es la previa de tu show! Un servicio extra que se compra aparte de la entrada del espectáculo y que te permite llegar distinto.
Incluye:
- Estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más.
- Welcome Drink: 2 tragos por cada Priority Pass (+18) u opción sin alcohol con maridaje.
- Fast-lane: acceso sin fila, directo a tu lugar en el Stadium.
- Baños exclusivos durante la estadía en el estadio.
- Acceso al Priority en la previa y durante el show (la dinámica “durante el show” se organiza según programación y operación del venue).
Cómo adquirir el servicio Priority Pass
- Comprá tu entrada al show en Ticketek.com.ar.
- Sumá Priority Pass Power Play como extra (compra independiente).
- El día del show, presentá tu QR y hacés tu Check-in Priority.
- Entradas individuales y limitadas. Venta exclusiva por Ticketek.com.ar.
- Beneficios clave
- Menos espera y ingreso sin fricción.
- Ritual previo: copa, música, comodidad.
- Fast-lane señalizado hacia tu sector.
- Atención personalizada y amenities exclusivos.