Inicio Espectáculos K-pop
¡Se viene!

El mejor show tributo a K-Pop Demon Hunters llega a Mendoza y quedan pocas entradas

El show tributo oficial a K-Pop Demon Hunters, la película récord de Netflix, se presentará el domingo 8 de marzo en una función única cargada de energía, coreografías originales y tecnología

Por UNO
K-Pop Stars Live Show, el tributo más destacado a nivel mundial de K-Pop Demon Hunters.

"K-Pop Stars Live Show", el tributo más destacado a nivel mundial de "K-Pop Demon Hunters".

El furor global por el K-Pop vuelve a tomar protagonismo en Mendoza. El próximo domingo 8 de marzo a las 18, el Arena Maipú Teatro (Maza y Emilio Civit) será el escenario de "K-Pop Stars Live Show", el tributo más destacado a nivel mundial de la exitosa producción "K-Pop Demon Hunters". Las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar y en la boletería del teatro (en este caso solamente en efectivo).

Tras el éxito arrollador del film en Netflix -convertido en un hito de visualizaciones-, los campeones mundiales del K-Pop Cover World Festival llegan a Argentina en el marco de su gira sudamericana. El espectáculo promete ser mucho más que un concierto: es una experiencia inmersiva e interactiva diseñada para fans de todas las edades.

Kpop demon hunters
K-Pop Demon Hunters, la exitosa producci&oacute;n de Netflix.

K-Pop Demon Hunters, la exitosa producción de Netflix.

"K-Pop Demon Hunters": un despliegue visual de alto impacto

El show no solo rinde homenaje a la banda sonora de la película, sino que traslada a la realidad la estética y la potencia de las bandas animadas Huntr/x y Saja Boys. Con un elenco de ocho intérpretes de elite, la puesta en escena combina:

  • Coreografías originales ejecutadas con precisión milimétrica.
  • Efectos visuales y tecnología de última generación.
  • Dinámicas participativas donde el público se vuelve protagonista.
  • Meet & Greet: Cerca de los ídolos.
Mundo K-Pop Cazadoras de Demonios
EL tributo oficial de K-Pop Demon Hunters llega el 8 de marzo a Mendoza.&nbsp;

EL tributo oficial de K-Pop Demon Hunters llega el 8 de marzo a Mendoza.

Para los seguidores más fieles, la jornada no termina con el último acorde. Al finalizar el show, se realizará un Meet & Greet exclusivo, permitiendo a los asistentes conocer a los artistas, tomarse fotografías y llevarse un recuerdo directo de sus ídolos de "K-Pop Stars".

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar