El mejor show tributo a K-Pop Demon Hunters llega a Mendoza y quedan pocas entradas

Tras el éxito arrollador del film en Netflix -convertido en un hito de visualizaciones-, los campeones mundiales del K-Pop Cover World Festival llegan a Argentina en el marco de su gira sudamericana. El espectáculo promete ser mucho más que un concierto: es una experiencia inmersiva e interactiva diseñada para fans de todas las edades.

Kpop demon hunters K-Pop Demon Hunters, la exitosa producción de Netflix.

"K-Pop Demon Hunters": un despliegue visual de alto impacto

El show no solo rinde homenaje a la banda sonora de la película, sino que traslada a la realidad la estética y la potencia de las bandas animadas Huntr/x y Saja Boys. Con un elenco de ocho intérpretes de elite, la puesta en escena combina: