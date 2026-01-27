El furor global por el K-Pop vuelve a tomar protagonismo en Mendoza. El próximo domingo 8 de marzo a las 18, el Arena Maipú Teatro (Maza y Emilio Civit) será el escenario de "K-Pop Stars Live Show", el tributo más destacado a nivel mundial de la exitosa producción "K-Pop Demon Hunters". Las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar y en la boletería del teatro (en este caso solamente en efectivo).
El mejor show tributo a K-Pop Demon Hunters llega a Mendoza y quedan pocas entradas
El show tributo oficial a K-Pop Demon Hunters, la película récord de Netflix, se presentará el domingo 8 de marzo en una función única cargada de energía, coreografías originales y tecnología
Tras el éxito arrollador del film en Netflix -convertido en un hito de visualizaciones-, los campeones mundiales del K-Pop Cover World Festival llegan a Argentina en el marco de su gira sudamericana. El espectáculo promete ser mucho más que un concierto: es una experiencia inmersiva e interactiva diseñada para fans de todas las edades.
"K-Pop Demon Hunters": un despliegue visual de alto impacto
El show no solo rinde homenaje a la banda sonora de la película, sino que traslada a la realidad la estética y la potencia de las bandas animadas Huntr/x y Saja Boys. Con un elenco de ocho intérpretes de elite, la puesta en escena combina:
- Coreografías originales ejecutadas con precisión milimétrica.
- Efectos visuales y tecnología de última generación.
- Dinámicas participativas donde el público se vuelve protagonista.
- Meet & Greet: Cerca de los ídolos.
Para los seguidores más fieles, la jornada no termina con el último acorde. Al finalizar el show, se realizará un Meet & Greet exclusivo, permitiendo a los asistentes conocer a los artistas, tomarse fotografías y llevarse un recuerdo directo de sus ídolos de "K-Pop Stars".