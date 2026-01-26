Una leyenda del rock mundial tiene graves problemas de movilidad

De aquel tour de 2007 quedaron secuelas severas, ya que sufrió una lesión que le dañó las vértebras de la parte superior del cuello y le causó daños neurológicos permanentes, que afectan su movilidad y su capacidad para ejecutar instrumentos.

Desde entonces, tuvo sucesivas operaciones de rodillas y problemas con el alcoholismo. Se bajó de los escenarios. Regresó, hizo la última gira con Genesis en 2022 y desde entonces se retiró a cuarteles de invierno, aunque no descarta la posibilidad de terminar y dar a conocer músicas que tiene en su estudio.

Phil Collins: "Tengo una enfermera interna las 24 horas"

"Tengo una enfermera interna las 24 horas para asegurarme de que tomo mi medicación correctamente", le contó a Ball Collins. "He tenido problemas con la rodilla... Todo lo que podía salir mal me salió mal", agregó. También explicó que se ha sometido a cinco cirugías de rodilla y ahora tiene una "que funciona".

"Puedo caminar, aunque con ayuda, ya sabes, muletas o lo que sea", explicó. Collins también habló de adicciones. "Probablemente había estado bebiendo demasiado. Disfruté de volver a una gira. Al salir de gira, pensé: 'Bueno, voy a hacer todas esas cosas que no pude hacer'. Nunca me emborraché, aunque me caí un par de veces. Pero es una de esas cosas que pasan y me pasó factura, y pasé meses en el hospital", sostuvo.

En julio de 2025, un representante tuvo que desmentir que Phil Collins no se encontraba con cuidados paliativos, después de que rumores en redes sociales afirmaran que estaba en su lecho de muerte.

En ese momento, The Independent confirmó que se encontraba hospitalizado, pero recuperándose de una cirugía de rodilla. Una de sus últimas apariciones en una producción documental fue en 2024, donde se ve a su hijo Nicholas rearmando la batería, para que Phil reviva la experiencia de volver a tomar las baquetas.

"Todavía lo estoy asimilando", dijo Collins, sentado frente a los tambores. "He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock. Si no puedo hacer lo que hacía tan bien, prefiero relajarme y no hacer nada. Pero si un día me despierto y puedo sostener unas baquetas, lo intentaré. Pero siento que he gastado mis millas aéreas", dijo en aquella entrevista.

Fuente: emol.com