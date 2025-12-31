Fito Páez vuelve a Mendoza. Será el viernes 17 de abril en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza) a las 22. Las entradas ya están a la venta en ticketek.com.ar y boletería del estadio (solo en efectivo). El músico se presentará en nuestra provincia exactamente 3 años después del concierto aniversario "El amor después del amor".
Fito Paéz vuelve a Mendoza y las entradas están a la venta
El músico visitará la provincia en abril como parte de su gira "Sale el sol 2026", un show que reúne grandes himnos de su historia
El rosarino presentará un show que reúne los grandes himnos de su prolífica carrera. El tour "Sale el Sol" marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.
Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” -la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerró en noviembre con presentaciones en Estados Unidos-, el artista se embarca en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.
"Sale el Sol 2026" es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas. Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.
En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.
Más que una gira, "Sale el Sol" es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.
Fito Páez en Mendoza: cómo comprar las entradas
La venta de entradas se realiza a través de la empresa Ticketek.com.ar (hay que tener o crear un usuario) y está disponible con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés para los clientes de BBVA Visa. En la boletería del Arena, como se informó más arriba, solamente se venden en efectivo.