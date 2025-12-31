Fito Paéz vuelve a Mendoza y las entradas están a la venta

"Sale el Sol 2026" es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas. Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.

Más que una gira, "Sale el Sol" es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

Embed - Fito Paez - Sale el Sol (Video Oficial)

Fito Páez en Mendoza: cómo comprar las entradas

La venta de entradas se realiza a través de la empresa Ticketek.com.ar (hay que tener o crear un usuario) y está disponible con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés para los clientes de BBVA Visa. En la boletería del Arena, como se informó más arriba, solamente se venden en efectivo.