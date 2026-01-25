Se viene el Luján Suena 2026 con Gauchito Club, Indios, Pasado Verde y Mi amigo Invencible

El viernes 31 de enero a las 15 "Luján Suena" arrancará con su potente propuesta en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana). Gauchito Club, Pasado Verde, Mi Amigo Invencible, Indios y Spaghetti Western, entre otros, pasarán por el escenario del consolidado festival lujanino. Las entradas están a la venta en EntradaWeb a un precio de $10.000.
El festival joven más potente del oeste argentino se realizará en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. También se presentarán Batos, Koino Yokan, 1915, Paz Carrara, Rayos Láser y Spaghetti Western, entre otros
Luján Suena se ha consolidado a lo largo de sus ediciones como un evento instalado en la agenda cultural nacional, convocando a jóvenes de Mendoza y distintos puntos del país, posicionándose como una referencia dentro del circuito de festivales juveniles.
La Municipalidad de Luján de Cuyo, a través de la Agencia de Promoción Cultural, confirmó la grilla artística para la edición 2026. La programación reúne propuestas de rock, indie y pop alternativo, con bandas y solistas de alcance provincial y nacional:
- Batos.
- Gauchito Club.
- Indios.
- Koino Yokan.
- Mi Amigo Invencible.
- 1915.
- Paz Carrara.
- Pasado Verde.
- Rayos Láser.
- Spaghetti Western.