Viernes 31

Se viene el Luján Suena 2026 con Gauchito Club, Indios, Pasado Verde y Mi amigo Invencible

El festival joven más potente del oeste argentino se realizará en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. También se presentarán Batos, Koino Yokan, 1915, Paz Carrara, Rayos Láser y Spaghetti Western, entre otros

Gauchito Club, una de las propuestas del Luján Suena 1016

El viernes 31 de enero a las 15 "Luján Suena" arrancará con su potente propuesta en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana). Gauchito Club, Pasado Verde, Mi Amigo Invencible, Indios y Spaghetti Western, entre otros, pasarán por el escenario del consolidado festival lujanino. Las entradas están a la venta en EntradaWeb a un precio de $10.000.

Pasado Verde
Pasado Verde. Otra de las bandas "fuertes" mendocinas que estarán en "Luján Suena".

Luján Suena se ha consolidado a lo largo de sus ediciones como un evento instalado en la agenda cultural nacional, convocando a jóvenes de Mendoza y distintos puntos del país, posicionándose como una referencia dentro del circuito de festivales juveniles.

Batos. Otra banda mendocina en el Luján Suena.

La Municipalidad de Luján de Cuyo, a través de la Agencia de Promoción Cultural, confirmó la grilla artística para la edición 2026. La programación reúne propuestas de rock, indie y pop alternativo, con bandas y solistas de alcance provincial y nacional:

  • Batos.
  • Gauchito Club.
  • Indios.
  • Koino Yokan.
  • Mi Amigo Invencible.
  • 1915.
  • Paz Carrara.
  • Pasado Verde.
  • Rayos Láser.
  • Spaghetti Western.

