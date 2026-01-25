Se viene el Luján Suena 2026 con Gauchito Club, Indios, Pasado Verde y Mi amigo Invencible

Pasado Verde Pasado Verde. Otra de las bandas "fuertes" mendocinas que estarán en "Luján Suena".

Luján Suena se ha consolidado a lo largo de sus ediciones como un evento instalado en la agenda cultural nacional, convocando a jóvenes de Mendoza y distintos puntos del país, posicionándose como una referencia dentro del circuito de festivales juveniles.

Batos.jpg Batos. Otra banda mendocina en el Luján Suena.

La Municipalidad de Luján de Cuyo, a través de la Agencia de Promoción Cultural, confirmó la grilla artística para la edición 2026. La programación reúne propuestas de rock, indie y pop alternativo, con bandas y solistas de alcance provincial y nacional: