Wine Rock Session 2026 con un line up de lujo: Ratones Paranoicos, Estelares, Pasado Verde y Catupecu Machu

Entre los nombres más destacados se encuentran Ratones Paranoicos, una de las bandas fundamentales del rock argentino. Con más de cuatro décadas de historia y un repertorio cargado de clásicos, el grupo liderado por Juanse debuta en el festival con la fuerza intacta y promete un momento a puro rock and roll.

El rock alternativo tendrá un lugar con el regreso de Catupecu Machu a Mendoza. La banda liderada por Fernando Ruiz Díaz se suma al renovado encuentro con su intensidad sonora y una puesta en vivo de alto impacto, que promete uno de los momentos más potentes del festival.

También dirá presente Estelares, referentes del rock nacional y una conexión emocional con distintas generaciones, la banda suma su impronta inconfundible al line up.

La escena mendocina será protagonista con la presentación de Pasado Verde, Esperanzah y Néctar 02, tres proyectos locales que representan el pulso actual de la música de la provincia. Llegan a Wine Rock Session 2026 como exponentes de una generación que dialoga con el rock, la música latinoamericana y el pop desde nuevas estéticas y narrativas.

DJs nacionales e internacionales

El músico Diego Castello, conocido como Panza, baterista de Babasonicos participará en formato DJ set, aportando beats, clima festivo y un recorrido sonoro pensado para acompañar la experiencia integral del evento. Y para el cierre será el turno de la visita internacional; desde Brasil llega la Dj Jessica Brankka, con un set list vibrante y electrónico.

Organizado por Produce Crack Mendoza y En Vivo Producciones, el Wine Rock Sessions mantiene su esencia: ofrecer un encuentro cultural único donde conviven música en vivo, vinos de alta gama y un entorno natural incomparable, consolidándose como una cita imperdible del calendario turístico de Mendoza.

Con una grilla ecléctica, fuerte presencia rockera y una cuidada curaduría artística, Wine Rock Sessions 2026 es música, vino y montaña… un maridaje perfecto para cerrar la temporada de Vendimia en Mendoza.

El vino toma el centro de la escena en un festival único en Mendoza

Este año, el festival redobla su apuesta: más de 15 etiquetas seleccionadas, experiencias inmersivas guiadas por especialistas y un maridaje especialmente diseñado para potenciar cada copa con la energía única de la cordillera. El público podrá vivir distintos momentos enogastronómicos, conocer sobre el mundo del vinos y disfrutar de una jornada donde se conecta la magia de los viñedos y la música.

El festival suma experiencias para que el público disfrute y transite un momento diferente. Las actividades comenzarán en horas de la tarde, la participación en las experiencias es gratuita, con inscripción previa en el siguiente link.

Música en vino vuelve a ser protagonista, con historias comunes entre etiquetas y la música nacional. En esta oportunidad, el reconocido periodista Bebe Contempomi presenta su línea de etiquetas Bebe Vinos. Elaboradas en el Valle de Uco combina su pasión por la música, sus años acompañando a los artistas y el gusto por el vino.

También se suma Bodegas López con una degustación especial con etiquetas de la cosecha 2000. Y la unión de vino y paisaje se vivirá en “Vino Natural al Ritmo de la Tierra” a cargo de Victoria Brond. Mientras que el enólogo Gabriel Dvoskin presenta "Vino y Naturaleza visceral".

Dos alternativas de tickets para vivir el festival

El Wine Rock Session 2026 ofrece dos tipos de entradas, con distintos servicios y experiencias. Disponibles en Passline.com.