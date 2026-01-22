Este sábado y domingo serán las dos fechas de Americanto 2026. A partir de las 21 y con entrada gratuita en el Lago del Parque General San Martín se podrá apreciar a los referentes de la música popular latinoamericana como Susana Baca o a los locales Markama. A la grilla se sumarán Micaela Chauque, Uruguayeses, Marcelino Azaguate, Víctor Hugo Cortez, Mariana Lara y Yasmín González.
Americanto 2026, el encuentro con la música de nuestros pueblos junto a Markama y Susana Baca
Artistas internacionales, nacionales y locales formarán parte de la grilla del festival que propone un encuentro con nuestras raíces. Será en el Lago del parque General San Martín
El festival tiene como objetivo contribuir a la promoción y difusión de la música y la cultura popular latinoamericana, además de fortalecer la identidad regional a partir de la riqueza particular de sus diversas expresiones musicales, así como profundizar y estrechar la unidad, fraternidad y el intercambio cultural.
Americanto 2026: programa
Sábado 24 de enero
Micaela Chauque: docente, luthier, artista multifacética y fundadora del "Encuentro de Mujeres Artistas de la Quebrada". Su repertorio está enfocado en revalorizar la música popular, particularmente de compositores jujeños y de otras regiones andinas. Es reconocida por profundizar recursos tímbricos, armónicos e interpretativos manteniendo la esencia de la música de los Andes.
Markama: (“Al pueblo”, en lengua quechua) desde 1975 explora las músicas que atraviesan la extensa Cordillera de los Andes y todo el continente, nutriéndose del folclore, no como fin en sí mismo sino como medio para la creación de una identidad estética y musical propia. El arte de Markama no está atado a reglas convencionales, sino que sus integrantes, por medio de sus instrumentos y voces, dan rienda suelta a su libertad creativa porque entienden que ese es el mejor camino para encontrarnos, reconocernos y unirnos. Actualmente integran la formación: Archi Zambrano, Mingo Casciani, Pablo Salcedo, Fabrizio Amicarelli y Diego Ferreira.
Marcelino Azaguate: artista integral comprometido con su entorno, un incansable buscador de sonidos étnicos, ligados a nuestros orígenes, a la tierra y a la identidad de los pueblos, buscando esa música universal. Su trabajo está basado en canciones de su autoría. Su ascendencia huarpe se fusiona con su arte, dándole una característica particular a sus composiciones e interpretaciones.
Mariana Lara: su búsqueda dentro de la música latinoamericana comenzó durante sus estudios en la UNCuyo y, entre otros tantos artistas, se movilizó por el género de la música testimonial. Cuenta con varios discos editados, entre ellos un disco homenaje a la gran Violeta Parra. Actualmente trabaja en nuevas canciones que formarán parte de su próximo EP.
Domingo 25 de enero
- Susana Baca: cantante peruana, compositora, investigadora de música y educadora de profesión. Ha sido tres veces ganadora de los Premios Grammy Latinos; fue Ministra de Cultura del Perú y presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA. Es una figura clave en el folklore latinoamericano y en la difusión de la música afroperuana. Es, sin dudas, una de las artistas y cantantes latinoamericanas más importantes de la actualidad. En 2025, en su paso por Mendoza, fue distinguida como “Doctora Honoris Causa”, por la Universidad Nacional de Cuyo, máxima distinción que otorga la casa de altos estudios.
- Uruguayeses: el trío de músicos uruguayos, radicados en Mendoza, recorre los géneros más representativos de la música popular uruguaya: chamarritas, milongas, candombes y murgas. Interpretan obras de artistas como Jaime Roos, Alfredo Zitarrosa y Tabaré Cardozo, entre otros. Sus integrantes son Rubén Inzaurralde (voz), Diego Ferreira (guitarra y voz) y Quique Öesch (percusión y voz) y, sin dudas, llevan marcado el sello de identidad del canto popular uruguayo.
- Víctor Hugo Cortez: cantor, autor y compositor. Cortez tiene una larga trayectoria en la música folclórica mendocina. Desde muy joven comenzó a componer sus canciones y ha grabado más de 10 discos, creando piezas artísticas únicas, como Camino a Mendoza y No sólo de pan, entre otras grandes obras, donde a través de su música, busca interpelar al oyente haciéndole reflexionar sobre su objetivo en la vida. Además, intenta cuestionar a la sociedad y a los seres humanos sobre su papel en la construcción del mundo.
- Yasmín González: cantante, intérprete y compositora mendocina. Comenzó su camino musical a los 14 años, formándose con maestros locales, provinciales e internacionales. Su estilo fusiona composiciones propias con obras del repertorio popular, siempre con una fuerte identidad folclórica y latinoamericana.