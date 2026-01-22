Americanto 2026, el encuentro con la música de nuestros pueblos junto a Markama y Susana Baca

Micaela Chauque: docente, luthier, artista multifacética y fundadora del "Encuentro de Mujeres Artistas de la Quebrada". Su repertorio está enfocado en revalorizar la música popular, particularmente de compositores jujeños y de otras regiones andinas. Es reconocida por profundizar recursos tímbricos, armónicos e interpretativos manteniendo la esencia de la música de los Andes.

Markama: (“Al pueblo”, en lengua quechua) desde 1975 explora las músicas que atraviesan la extensa Cordillera de los Andes y todo el continente, nutriéndose del folclore, no como fin en sí mismo sino como medio para la creación de una identidad estética y musical propia. El arte de Markama no está atado a reglas convencionales, sino que sus integrantes, por medio de sus instrumentos y voces, dan rienda suelta a su libertad creativa porque entienden que ese es el mejor camino para encontrarnos, reconocernos y unirnos. Actualmente integran la formación: Archi Zambrano, Mingo Casciani, Pablo Salcedo, Fabrizio Amicarelli y Diego Ferreira.

Markama, la propuesta local de gran jerarquía para este sábado en Americanto 2026.

Marcelino Azaguate: artista integral comprometido con su entorno, un incansable buscador de sonidos étnicos, ligados a nuestros orígenes, a la tierra y a la identidad de los pueblos, buscando esa música universal. Su trabajo está basado en canciones de su autoría. Su ascendencia huarpe se fusiona con su arte, dándole una característica particular a sus composiciones e interpretaciones.

Mariana Lara: su búsqueda dentro de la música latinoamericana comenzó durante sus estudios en la UNCuyo y, entre otros tantos artistas, se movilizó por el género de la música testimonial. Cuenta con varios discos editados, entre ellos un disco homenaje a la gran Violeta Parra. Actualmente trabaja en nuevas canciones que formarán parte de su próximo EP.

Domingo 25 de enero