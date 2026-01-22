El lago del Parque General San Martín dejó de ser esta semana solo un paisaje para convertirse en protagonista. Allí, sobre el agua y a unos 30 metros de la costa de la playa Serrana, se instaló un escenario que no pasa inadvertido: una estructura de 15 por 10 metros, anclada en el fondo del lago, que funciona como epicentro de festivales al aire libre que cada noche convocan a una multitud.
Cómo fue el montaje del escenario sobre el agua del lago del Parque General San Martín que causa sensación
Anclado a metros de la costa, el escenario montado en el lago del Parque General San Martín resignifica el espacio público y sorprende a artistas y espectadores
“Técnicamente no es un escenario flotante, sino que está anclado en el agua”, aclaró a Diario UNO Laura Beningazza, directora de Actividades Artísticas de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. La precisión no es menor: detrás de la imagen poética de músicos tocando sobre el lago hubo un trabajo técnico complejo, planificado con antelación y en coordinación con distintas áreas del Estado.
Todo para ofrecer una postal inédita de esa área del Parque General San Martín que desde el lunes cautiva a artistas y espectadores por igual. Fue inaugurado con el festival Vino Blues, luego le siguió Jazz en el Lago y el sábado y domingo será testigo del retorno de un clásico festival mendocino: el Americanto.
El armado del escenario demandó ocho días de trabajo y la participación de unas 20 personas equipadas con trajes especiales, lanzas y elementos adecuados para sumergirse en el agua. Antes de comenzar, se realizaron estudios sobre el comportamiento del terreno y la profundidad del lago, una tarea conjunta con el área de Parques de la provincia.
“Ellos conocen el espacio y las profundidades del lago. Con esa información pudimos definir los recaudos necesarios para anclar la estructura e instalar todo lo que lleva un escenario”, explicó Beningazza. Luego vino el acopio de materiales, la colocación de luces y sonido, el tendido eléctrico y el traslado de instrumentos.
Un escenario sobre el lago que dialoga con el Museo Cornelio Moyano
“No fue una tarea fácil. No es más grande que otros escenarios que hemos hecho, pero la sensación de apertura visual que brinda al verlo en el agua del lago lo hace parecer mucho más imponente”, remarcó la funcionaria de Cultura provincial.
El escenario fue orientado deliberadamente hacia el Museo Cornelio Moyano, una decisión cargada de simbolismo. “Lo dispusimos así por lo que representa el museo para los mendocinos”, señaló Beningazza. En los últimos tiempos, el espacio cultural sumó hitos relevantes, como la incorporación de la momia del niño del Aconcagua y mejoras estructurales largamente esperadas.
“Desde el año pasado, por primera vez en su historia, el museo tiene gas natural, se arreglaron los techos y se realizó una conservación integral de lo que se expone. Darle esta relevancia y hacerlo convivir con festivales al aire libre también es una forma de ponerlo en valor”, consideró.
La propuesta se completa con un patio gastronómico ubicado en el predio del Museo Cornelio Moyano, donde se instalaron food trucks para acompañar las jornadas musicales. Al caer la noche, las luces reflejadas en el agua, el sonido de primer nivel y el público acomodado en reposeras terminan de componer una postal inusual para la Ciudad en verano.
“Los músicos que vienen de afuera están alucinados cuando se encuentran con el escenario en el agua”, contó Laura Beningazza. “Se luce mucho de noche, es muy hermoso el lugar y superó nuestras expectativas. Está colmado de familias todos los días”, agregó sobre la iniciativa pensada no solo para turistas sino también para mendocinos que no salen de vacaciones. Los festivales son con acceso gratuito.
Una experiencia que deja huella
Tras el paso de Vino Blues, el escenario recibe hasta el viernes al festival Jazz en el Lago. El fin de semana será el turno del Americanto, que vuelve a realizarse tras varios años de ausencia y tendrá como cierre, el domingo, la actuación de la reconocida cantautora peruana Susana Baca. Ese mismo día comenzará el desarme de la estructura del novedoso escenario sobre el agua.
Pero la experiencia deja una puerta abierta. “Ahora nos vamos a animar a hacer otras cositas como esta durante el resto del año”, anticipó la directora de Actividades Artísticas de Mendoza.
Y concluyó con una reflexión que resume el espíritu de la propuesta en el lago del Parque General San Martín: “Cuando uno es consciente de la historia del lugar, programa y piensa de otra manera, dándole un valor agregado al hecho artístico”.
El lago, el museo y la música encontraron así un punto de fusión inesperado que transforma el paisaje y propone una nueva manera de vivir la cultura en uno de los espacios verdes más emblemáticos de Mendoza como es el Parque General San Martín.