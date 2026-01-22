Cómo fue el montaje del escenario sobre el agua del lago del Parque General San Martín que causa sensación

La Mississippi en el escenario flotante del lago del Parque General San Martín La Mississippi cerró uno de los festivales que se están realizando en el escenario del lago del Parque General San Martín. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El armado del escenario demandó ocho días de trabajo y la participación de unas 20 personas equipadas con trajes especiales, lanzas y elementos adecuados para sumergirse en el agua. Antes de comenzar, se realizaron estudios sobre el comportamiento del terreno y la profundidad del lago, una tarea conjunta con el área de Parques de la provincia.

“Ellos conocen el espacio y las profundidades del lago. Con esa información pudimos definir los recaudos necesarios para anclar la estructura e instalar todo lo que lleva un escenario”, explicó Beningazza. Luego vino el acopio de materiales, la colocación de luces y sonido, el tendido eléctrico y el traslado de instrumentos.

Un escenario sobre el lago que dialoga con el Museo Cornelio Moyano

“No fue una tarea fácil. No es más grande que otros escenarios que hemos hecho, pero la sensación de apertura visual que brinda al verlo en el agua del lago lo hace parecer mucho más imponente”, remarcó la funcionaria de Cultura provincial.

El escenario fue orientado deliberadamente hacia el Museo Cornelio Moyano, una decisión cargada de simbolismo. “Lo dispusimos así por lo que representa el museo para los mendocinos”, señaló Beningazza. En los últimos tiempos, el espacio cultural sumó hitos relevantes, como la incorporación de la momia del niño del Aconcagua y mejoras estructurales largamente esperadas.

“Desde el año pasado, por primera vez en su historia, el museo tiene gas natural, se arreglaron los techos y se realizó una conservación integral de lo que se expone. Darle esta relevancia y hacerlo convivir con festivales al aire libre también es una forma de ponerlo en valor”, consideró.

Escenario en las aguas del lago del Parque General San Martín para hacer festivales con vistas al Museo Cornelio Moyano Sobre el predio verde que da al Museo Cornelio Moyano se instala la gente para disfrutar de los festivales esta semana. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

La propuesta se completa con un patio gastronómico ubicado en el predio del Museo Cornelio Moyano, donde se instalaron food trucks para acompañar las jornadas musicales. Al caer la noche, las luces reflejadas en el agua, el sonido de primer nivel y el público acomodado en reposeras terminan de componer una postal inusual para la Ciudad en verano.

“Los músicos que vienen de afuera están alucinados cuando se encuentran con el escenario en el agua”, contó Laura Beningazza. “Se luce mucho de noche, es muy hermoso el lugar y superó nuestras expectativas. Está colmado de familias todos los días”, agregó sobre la iniciativa pensada no solo para turistas sino también para mendocinos que no salen de vacaciones. Los festivales son con acceso gratuito.

Una experiencia que deja huella

Tras el paso de Vino Blues, el escenario recibe hasta el viernes al festival Jazz en el Lago. El fin de semana será el turno del Americanto, que vuelve a realizarse tras varios años de ausencia y tendrá como cierre, el domingo, la actuación de la reconocida cantautora peruana Susana Baca. Ese mismo día comenzará el desarme de la estructura del novedoso escenario sobre el agua.

Pero la experiencia deja una puerta abierta. “Ahora nos vamos a animar a hacer otras cositas como esta durante el resto del año”, anticipó la directora de Actividades Artísticas de Mendoza.

Escenario del lago listo para el evento. Foto Axel Lloret. Una semana llevó el montaje del escenario sobre las aguas del lago del Parque General San Martín. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Y concluyó con una reflexión que resume el espíritu de la propuesta en el lago del Parque General San Martín: “Cuando uno es consciente de la historia del lugar, programa y piensa de otra manera, dándole un valor agregado al hecho artístico”.

El lago, el museo y la música encontraron así un punto de fusión inesperado que transforma el paisaje y propone una nueva manera de vivir la cultura en uno de los espacios verdes más emblemáticos de Mendoza como es el Parque General San Martín.