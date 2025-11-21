Inicio Sociedad Parque General San Martín
Revelaron cómo quedará la Calesita del parque San Martín tras la renovación millonaria

El Gobierno mostró las imágenes del proyecto y llamó a licitación. Se trasladará la calesita al centro, se agregarán baños y se renovarán 20.000 m2

Por UNO
Así quedará la calesita del parque General San Martín, de acuerdo a los renders de la obra que presentó el Gobierno.

El Gobierno llamó este jueves a licitación para la renovar la rotonda donde se encuentra la Calesita del parque General San Martín junto una ambiciosa reconstrucción que renovará ese espacio histórico y mostró como quedará una vez terminada la obra.

El área está en un avanzado estado de deterioro que exige "una intervención profunda para recuperar su funcionalidad e integración". Este sector, con una extensión de aproximadamente 20.000m2, no es solo un área de juegos, sino un espacio que ha sido fundamental para el esparcimiento social y familiar desde que se creó en 1909 como el Kiosco de la Música.

El proyecto respeta las características del lugar en cuanto a la configuración concéntrica, pendientes, taludes, reforestación y ubicación de áreas de uso. Además, se suma la construcción de baños públicos y el traslado del espacio que ocupa la calesita hacia el centro de la rotonda para reforzar la centralidad del espacio y remitir a su configuración original de la Rotonda de la música, según aclararon desde el Gobierno.

calesita parque general san martin 2
El área cuenta con 20.000m2.

Detalles técnicos y económicos del proyecto

La obra forma parte del plan de mejoras denominado “Puesta en Valor del Núcleo Histórico del Parque General San Martín”, iniciado en 2016. El presupuesto oficial destinado a esta inversión asciende a $3.059.631.000.

calesita parque general san martin 3
La inversión asciende a $3.059.631.000.

La recepción y apertura de las ofertas económicas por parte de las empresas interesadas tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre en el Salón de Acuerdos del séptimo piso de Casa de Gobierno.

Alcances y especificaciones de la intervención

La renovación respeta la esencia concéntrica del lugar, pero busca maximizar la eficiencia y la accesibilidad. Se prevé la reconstrucción total de pisos y la renovación de equipamiento en una superficie de 20.000 m2.

calesita parque general san martin 4
La calesita estará en el centro de la zona.

Los aspectos claves, según detallaron desde el Ejecutivo, son:

  • Colocación de la calesita en el centro de la rotonda
  • Se eliminarán desniveles y se unificarán las superficies peatonales para crear circuitos continuos. Los nuevos pisos serán de hormigón estampado, teja molida, granza y caucho molido en sectores de juegos, diseñados para garantizar la circulación de personas con movilidad reducida y el desplazamiento lúdico (patines, bicicletas).
  • Se construirá una estructura moderna en la misma ubicación que la existente, con baños públicos y un espacio para kiosco/arriendo, adoptando un sistema constructivo tradicional con plateas de hormigón, estructura metálica y cerramientos de mampostería.
  • Se incorporarán juegos infantiles de última generación y áreas recreativas para todas las edades, incluyendo aparatos de gimnasia, juegos de agua y espacios de estar, complementados con bebederos, papeleros y bicicleteros renovados.
  • Se aumentarán las áreas verdes, disminuyendo las superficies asfaltadas. La propuesta paisajística recrea una gran calesita con distintas temáticas por sector. Se instalará un sistema de riego por aspersión automatizado y se renovarán todas las infraestructuras de instalaciones (electricidad, agua potable y de riego, sistema de bombeo).

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque (DBE) indicó que es crucial la protección y el mantenimiento de las especies vegetales existentes por su valor patrimonial y ambiental, lo que exigirá a la empresa contratista el mantenimiento riguroso de la forestación durante la ejecución de la obra.

El proyecto ejecutivo final, incluyendo cálculos y direcciones técnicas, quedará a cargo del proponente, siendo las bases de la licitación las condiciones mínimas requeridas.

Así quedará la zona de la Calesita del parque General San Martín

calesita parque general san martin 5
El área de juegos que proyecta el Gobierno en la zona de la Calesita en el parque San Martín.

calesita parque general san martin 7
La zona de la calesita data de 1909.

calesita parque general san martin 8
Los renders del Gobierno para presentar cómo quedará la zona de las calesitas tras una millonaria renovación.

calesita parque general san martin 9
La zona de la Calesita en el Parque San Martín tendrá varias áreas sociales.

calesita parque general san martin 10
El área a renovar tiene 20.000 m2.

