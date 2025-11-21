Revelaron cómo quedará la Calesita del parque San Martín tras la renovación millonaria

calesita parque general san martin 2 El área cuenta con 20.000m2.

Detalles técnicos y económicos del proyecto

La obra forma parte del plan de mejoras denominado “Puesta en Valor del Núcleo Histórico del Parque General San Martín”, iniciado en 2016. El presupuesto oficial destinado a esta inversión asciende a $3.059.631.000.

calesita parque general san martin 3 La inversión asciende a $3.059.631.000.

La recepción y apertura de las ofertas económicas por parte de las empresas interesadas tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre en el Salón de Acuerdos del séptimo piso de Casa de Gobierno.

Alcances y especificaciones de la intervención

La renovación respeta la esencia concéntrica del lugar, pero busca maximizar la eficiencia y la accesibilidad. Se prevé la reconstrucción total de pisos y la renovación de equipamiento en una superficie de 20.000 m2.

calesita parque general san martin 4 La calesita estará en el centro de la zona.

Los aspectos claves, según detallaron desde el Ejecutivo, son:

Colocación de la calesita en el centro de la rotonda

Se eliminarán desniveles y se unificarán las superficies peatonales para crear circuitos continuos. Los nuevos pisos serán de hormigón estampado, teja molida, granza y caucho molido en sectores de juegos, diseñados para garantizar la circulación de personas con movilidad reducida y el desplazamiento lúdico (patines, bicicletas).

Se construirá una estructura moderna en la misma ubicación que la existente, con baños públicos y un espacio para kiosco/arriendo, adoptando un sistema constructivo tradicional con plateas de hormigón, estructura metálica y cerramientos de mampostería.

Se incorporarán juegos infantiles de última generación y áreas recreativas para todas las edades, incluyendo aparatos de gimnasia, juegos de agua y espacios de estar, complementados con bebederos, papeleros y bicicleteros renovados.

Se aumentarán las áreas verdes, disminuyendo las superficies asfaltadas. La propuesta paisajística recrea una gran calesita con distintas temáticas por sector. Se instalará un sistema de riego por aspersión automatizado y se renovarán todas las infraestructuras de instalaciones (electricidad, agua potable y de riego, sistema de bombeo).

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque (DBE) indicó que es crucial la protección y el mantenimiento de las especies vegetales existentes por su valor patrimonial y ambiental, lo que exigirá a la empresa contratista el mantenimiento riguroso de la forestación durante la ejecución de la obra.

El proyecto ejecutivo final, incluyendo cálculos y direcciones técnicas, quedará a cargo del proponente, siendo las bases de la licitación las condiciones mínimas requeridas.

Así quedará la zona de la Calesita del parque General San Martín

calesita parque general san martin 5 El área de juegos que proyecta el Gobierno en la zona de la Calesita en el parque San Martín.

calesita parque general san martin 7 La zona de la calesita data de 1909.

calesita parque general san martin 8 Los renders del Gobierno para presentar cómo quedará la zona de las calesitas tras una millonaria renovación.

calesita parque general san martin 9 La zona de la Calesita en el Parque San Martín tendrá varias áreas sociales.