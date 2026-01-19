Les dijeron que no podían ser padres, pero la vida los sorprendió y lo celebraron en el Parque San Martín

“Es un verdadero milagro y por eso elegimos ese nombre”, reconoció Nicolás, feliz y ansioso por conocer a su hija. Solange, con su panza ya avanzada, recibió durante la tarde abrazos, palabras de cariño y muestras de afecto constantes. “Nico es mi primer novio, mi marido y ahora el padre de mi hija. Con él me casé y estoy armando esta familia. Es una historia hermosa”, contó emocionada en diálogo con Diario UNO.

El baby shower reunió a más de 30 personas entre familiares, amigos, vecinos y allegados que llegaron desde distintos puntos del Gran Mendoza, como Las Heras, Luján de Cuyo y Godoy Cruz. Cada uno aportó algo: comida casera, tortas, bebidas, regalos, premios para los juegos y, sobre todo, ganas de compartir un momento único.

Una de las grandes responsables de la organización fue Karina Encina, la abuela materna de Milagros, quien pensó cada detalle y coordinó la dinámica de la jornada. “Lo íbamos a hacer el sábado, pero la lluvia nos obligó a pasarlo al domingo”, explicó. Lejos de ser un problema, el cambio de día terminó siendo ideal.

Karina estuvo acompañada por su madre, Nélida, la bisabuela de Milagros, de casi 80 años. Juntas representaron dos generaciones que esperan con alegría la llegada de una nueva vida.

solange y nicolas "Nos habían dicho que no podíamos ser padres", recordó Solange a Diario UNO.

Los juegos fueron uno de los momentos más divertidos del baby shower. Hubo sopa de letras, búsqueda del tesoro, el clásico desafío de colocar el chupete con los ojos vendados sobre la figura de un bebé y una actividad que logró silencio absoluto: con lápiz y papel, cada invitado debía escribir una anécdota sobre la futura mamá. Luego, Solange tenía que adivinar quién la había escrito. Las risas, las sorpresas y los recuerdos compartidos hicieron de ese juego uno de los más especiales.

¡Campeonato de cambiar pañales!

Otro instante que despertó aplausos y carcajadas fue la tradicional competencia para cambiar pañales, en la que participaron el futuro papá y el futuro abuelo, demostrando destreza -y nervios- ante la atenta mirada de todos.

Nada fue improvisado. Hubo lapiceras, hojas en blanco, ropa de bebé, muñecos, premios y hasta el típico cuadro para las fotos que decía: “Mi baby shower. Milagros Celeste”. Todo en tonos rosados, en armonía con la dulzura del momento.

Además de Karina y Nélida, también estuvieron presentes Sandra y Cristian, los abuelos paternos, orgullosos y emocionados. “Queda poco, estamos muy contentos. Este domingo es un día especial para nosotros”, resumió la abuela materna, mientras observaba cómo la familia y los amigos disfrutaban de la tarde.

La elección del Parque San Martín no fue casual. “En casa no tenemos espacio y qué mejor que hacerlo en este parque hermoso. Hoy es un día perfecto”, cerró Karina. Y lo fue. Porque en ese rincón verde de Mendoza no solo se celebró un baby shower distinto, sino también una historia de amor, perseverancia y esperanza que ya empezó a escribirse antes del nacimiento de Milagros Celeste.