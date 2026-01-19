Clima hoy: dos provincias bajo alerta por lluvias, tormentas y posible granizo

Varios días de fuertes tormentas han llegado a distintas partes del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla y naranja por la llegada de fuertes precipitaciones con granizo a lo largo de este lunes 19 de enero. Sigue leyendo para conocer los detalles.
Alerta por tormentas con granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas con granizo a las provincias de Salta y Jujuy. El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.
En las regiones de mayor elevación, la precipitación puede ser en forma de nieve y/o granizo.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.