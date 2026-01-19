Esta es la única provincia en alerta naranja por tormentas muy fuertes

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a la provincia de Salta. El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 100 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.