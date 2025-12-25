Los Kjarkas vuelven a Mendoza con la gira despedida de Gonzalo Hermosa

Embed - Los Kjarkas - Llorando Se Fue

La gira ofrecerá una puesta en escena profunda y emotiva, con momentos de homenaje, relatos visuales y proyecciones que recorrerán la trayectoria del músico. El espectáculo integrará elementos culturales de raíz andina -danzas, tradiciones, ambientaciones y símbolos identitarios- que acompañarán el viaje artístico del reconocido compositor boliviano.

Cada presentación contará con invitados especiales argentinos y una producción escénica adaptada a cada ciudad, buscando resaltar el carácter único y trascendental de esta despedida. El show tendrá una duración aproximada de dos horas y se presentará en espacios preparados para grandes espectáculos, con despliegue completo de sonido, iluminación y pantallas de alta calidad.

Sobre Gonzalo Hermosa

Nacido el 2 de octubre de 1950 en Capinota, Cochabamba, Gonzalo Hermosa fundó Los Kjarkas junto a sus hermanos Ulises y Elmer, y a Edgar Villarroel, en los años sesenta. Desde su infancia y juventud emprendió la creación de un repertorio que hoy supera las 200 composiciones, fusionando la tradición andina con sensibilidades universales. Ese legado lo consolidó como una de las voces fundamentales del folklore latinoamericano.

Gonzalo Hermosa Los Kjarkas El legendario músico boliviano Gonzalo Hermosa.

La Gira Despedida 2026 promete ser un acontecimiento artístico y emocional incomparable, una oportunidad para reencontrarse con las canciones que acompañaron historias, celebraciones y generaciones enteras. Un adiós que quedará registrado en la memoria colectiva y que honrará la trayectoria de un músico imprescindible para la cultura de nuestra región.