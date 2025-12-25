Los Kjarkas vuelven a Mendoza con la gira despedida de Gonzalo Hermosa

Los Kjarkas, el legendario grupo boliviano de música andina se presentará el jueves 19 de febrero en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú). Será a las 21 y las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del estadio (solo en efectivo). El espectáculo forma parte de la gira despedida de Gonzalo Hermosa, líder de la agrupación.
Gonzalo Hermosa, figura emblemática de la música andina y líder histórico de Los Kjarkas, se despedirá de los escenarios argentinos en 2026 con una gira que recorrerá el norte y el centro de Argentina. Después de más de 6 décadas llevando el folklore andino por el mundo, el artista anunció su retiro definitivo.
Los Kjarkas: una gira despedida histórica
A sus 75 años, y con una vida dedicada al arte, Hermosa eligió iniciar su última gira mundial en Argentina, país con el que mantiene una conexión histórica y afectiva. Los conciertos incluirán los clásicos más celebrados del repertorio de Los Kjarkas, “Llorando se fue”, “Imillitay”, “Al final”, “Pequeño amor”, “Canto a la mujer de mi pueblo”, “Ave de cristal”, “Tiempo al tiempo”, “Cómo has hecho”, “Una palabra más”, entre más de 200 obras que marcaron generaciones y que continúan siendo parte esencial del cancionero latinoamericano.
La gira ofrecerá una puesta en escena profunda y emotiva, con momentos de homenaje, relatos visuales y proyecciones que recorrerán la trayectoria del músico. El espectáculo integrará elementos culturales de raíz andina -danzas, tradiciones, ambientaciones y símbolos identitarios- que acompañarán el viaje artístico del reconocido compositor boliviano.
Cada presentación contará con invitados especiales argentinos y una producción escénica adaptada a cada ciudad, buscando resaltar el carácter único y trascendental de esta despedida. El show tendrá una duración aproximada de dos horas y se presentará en espacios preparados para grandes espectáculos, con despliegue completo de sonido, iluminación y pantallas de alta calidad.
Sobre Gonzalo Hermosa
Nacido el 2 de octubre de 1950 en Capinota, Cochabamba, Gonzalo Hermosa fundó Los Kjarkas junto a sus hermanos Ulises y Elmer, y a Edgar Villarroel, en los años sesenta. Desde su infancia y juventud emprendió la creación de un repertorio que hoy supera las 200 composiciones, fusionando la tradición andina con sensibilidades universales. Ese legado lo consolidó como una de las voces fundamentales del folklore latinoamericano.
La Gira Despedida 2026 promete ser un acontecimiento artístico y emocional incomparable, una oportunidad para reencontrarse con las canciones que acompañaron historias, celebraciones y generaciones enteras. Un adiós que quedará registrado en la memoria colectiva y que honrará la trayectoria de un músico imprescindible para la cultura de nuestra región.