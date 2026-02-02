Lucho Mellera en Mendoza presenta su show de stand up en el Arena Maipú

La llegada de Mellera a Mendoza no es un evento más en la agenda local. Con 18 años de trayectoria, el exredactor publicitario se ha consolidado como una de las figuras centrales del género stand up en Argentina. Su propuesta actual mantiene la esencia que lo caracteriza: una narrativa precisa y un humor inteligente que disecciona las contradicciones de la vida cotidiana y los vínculos humanos, evitando el recurso fácil y apostando por la identificación genuina con la audiencia.

Lucho Mellera stand up 2 La convocatoria de Lucho Mellera es cada vez más grande.

Lucho Mellera: hitos y escenarios globales

La carrera de Mellera cuenta con credenciales que pocos comediantes en la región pueden exhibir. Fue protagonista del primer show de stand up en un estadio argentino (el Luna Park, junto a Lucas Lauriente) y ha logrado llenar en dos oportunidades el Movistar Arena, la última de ellas en 2025 ante 11.000 espectadores.