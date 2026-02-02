El comediante Lucho Mellera presenta su espectáculo unipersonal el próximo jueves 19 de marzo a las 21. La cita es en el Arena Maipú Teatro (Lateral Sur Emilio Civit 791, Maipú). Las entradas pueden adquirirse de forma online a través de Ticketek.com.ar o de manera presencial en la boletería del Arena (en este caso únicamente con pago en efectivo).
Lucho Mellera en Mendoza presenta su show de stand up en el Arena Maipú
El humorista llega por primera vez al Arena con un show que combina observación aguda, interacción con el público y el oficio de casi dos décadas en la comedia
La llegada de Mellera a Mendoza no es un evento más en la agenda local. Con 18 años de trayectoria, el exredactor publicitario se ha consolidado como una de las figuras centrales del género stand up en Argentina. Su propuesta actual mantiene la esencia que lo caracteriza: una narrativa precisa y un humor inteligente que disecciona las contradicciones de la vida cotidiana y los vínculos humanos, evitando el recurso fácil y apostando por la identificación genuina con la audiencia.
Lucho Mellera: hitos y escenarios globales
La carrera de Mellera cuenta con credenciales que pocos comediantes en la región pueden exhibir. Fue protagonista del primer show de stand up en un estadio argentino (el Luna Park, junto a Lucas Lauriente) y ha logrado llenar en dos oportunidades el Movistar Arena, la última de ellas en 2025 ante 11.000 espectadores.
Su alcance internacional incluye:
-
Especiales de TV: tres grabaciones para "Comedy Central" y su unipersonal "Infantiloide" en Netflix (2018).
Presencia en medios: integrante del exitoso formato "Aislados, el Podcast" y actor en la serie Felices los Seis (HBO).
Giras mundiales: presentaciones en plazas tan diversas como Londres, Berlín, Madrid y las principales capitales de Latinoamérica.
El show en Maipú promete ser una síntesis de este recorrido, donde la interacción espontánea con el público -uno de sus puntos más fuertes- y los monólogos estructurados se fusionan para ofrecer una noche de comedia de alto nivel técnico y gran calidez narrativa.