Fabiana Cantilo, icónica cantante del rock argentino se presentará en Mendoza el viernes 29 de mayo a las 21 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las últimas entradas están disponibles con una promo activa de 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de cualquier banco a través de EntradaWeb.
Fabiana Cantilo Trío llega a Mendoza y quedan pocas entradas
Una de las voces más libres, intensas y emblemáticas del rock argentino vuelve a Mendoza con un show que recorre su historia sin nostalgia, pero con toda la potencia de una artista que sigue marcando el pulso de la escena
En formato trío, Cantilo propone una experiencia intensa y cercana: un viaje por los himnos que marcaron generaciones, sus composiciones más emblemáticas y aquellas joyas menos exploradas de su repertorio. Además presentará un adelnto exclusivo de su nuevo disco Hiperlumínica.
Dueña de una de las trayectorias más influyentes del país, Fabi Cantilo inició su carrera en la escena de los años ‘80 junto a bandas como Las Bay Biscuits y Los Twist, y rápidamente se consolidó como una figura clave del movimiento. A lo largo de su camino trabajó con artistas fundamentales del rock nacional como Charly García, Fito Páez y Pedro Aznar, construyendo una obra que atraviesa generaciones.
En los últimos años, su vigencia artística se reafirma con giras internacionales sold out, presentaciones en escenarios emblemáticos y proyectos audiovisuales como su participación en la serie El amor después del amor, donde su figura vuelve a cobrar relevancia en nuevas generaciones.
Lejos de la idea de “revival”, lo de Cantilo no es un repaso nostálgico sino una relectura viva del rock argentino: una artista que atravesó todas sus etapas, del under a los grandes estadios, de musa a autora y que hoy se planta con la misma crudeza y libertad que la convirtieron en un ícono. El formato trío está compuesto por Marian Pellegrino y Cay Gutierrez.
El show en Mendoza será una oportunidad única para revivir clásicos, redescubrir canciones y conectar con la intensidad de una artista que sigue reinventándose arriba del escenario.