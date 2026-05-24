Fabiana Cantilo Trío llega a Mendoza y quedan pocas entradas

Dueña de una de las trayectorias más influyentes del país, Fabi Cantilo inició su carrera en la escena de los años ‘80 junto a bandas como Las Bay Biscuits y Los Twist, y rápidamente se consolidó como una figura clave del movimiento. A lo largo de su camino trabajó con artistas fundamentales del rock nacional como Charly García, Fito Páez y Pedro Aznar, construyendo una obra que atraviesa generaciones.

En los últimos años, su vigencia artística se reafirma con giras internacionales sold out, presentaciones en escenarios emblemáticos y proyectos audiovisuales como su participación en la serie El amor después del amor, donde su figura vuelve a cobrar relevancia en nuevas generaciones.

Lejos de la idea de “revival”, lo de Cantilo no es un repaso nostálgico sino una relectura viva del rock argentino: una artista que atravesó todas sus etapas, del under a los grandes estadios, de musa a autora y que hoy se planta con la misma crudeza y libertad que la convirtieron en un ícono. El formato trío está compuesto por Marian Pellegrino y Cay Gutierrez.

Embed - FABIANA CANTILO - Cuna de piedra (Audio oficial)

El show en Mendoza será una oportunidad única para revivir clásicos, redescubrir canciones y conectar con la intensidad de una artista que sigue reinventándose arriba del escenario.