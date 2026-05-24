Así detuvieron a Britney Spears en California por conducción temeraria en una autopista

VIDEO: Así fue la detención de Britney Spears en la autopista

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Es importante destacar que el hecho ocurrió el 4 de marzo, pero las imágenes se difundieron este viernes por primera vez y ahora están por todos lados.

Los agentes de la Patrulla de Autopistas de California encontraron en el vehículo de Spears un vaso de vino vacío y pastillas de Adderall sin prescripción médica. La cantante explicó a los policías que consumía Prozac y Lamictal, y reconoció que también tomaba Adderall para mantenerse "animada".

Como mencionamos previamente, en la desesperación del momento, la cantante buscó invitar a los policías a su casa. "Pueden venir a mi casa, prepararé comida o lasaña o lo que quieran. Tengo piscina", dijo la artista.

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¿Qué resultados arrojaron las pruebas de alcoholemia?

En un principio, Spears se negó a bajar del auto, pero finalmente accedió. Las pruebas de alcoholemia registraron tasas de 0,05 % y 0,06 %, valores que se encuentran por debajo del límite legal en California, aunque las autoridades sostienen que el consumo combinado de sustancias afectaba igualmente su capacidad para conducir.

Los agentes de tránsito le pidieron a Spears ir a un hospital para realizar un análisis de sangre, pero Spears reaccionó con hostilidad, según el informe policial. De acuerdo a The New York Times, en una de las grabaciones, ya dentro de la patrulla y entre lágrimas, la cantante protestó por el trato recibido. "Están siendo malos conmigo. Me están mintiendo", dijo la princesa del pop.