Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Mendoza con un show cargado de clásicos

Formada en Buenos Aires a mediados de los años 90, Viejas Locas se consolidó como un emblema del rock barrial argentino. Con letras directas, identidad urbana y una conexión genuina con su público, sus canciones siguen vigentes y continúan convocando multitudes en todo el país. En esa misma línea, Viejas Locas x Fachi y Abel sostiene y proyecta ese legado con una propuesta fiel a su sonido original.

Viejas Locas: todos los hits, en una sola noche

Será un recorrido sin pausas por el ADN del rock argentino, con un repertorio integrado exclusivamente por clásicos que marcaron época. Durante el recital sonarán canciones emblemáticas como: “Intoxicado”, “Todo Sigue Igual”, “Perra”, “Lo Artesanal”, “Homero”, entre otros himnos infaltables, interpretados con la potencia original y la química intacta entre bajo y batería que caracteriza a Fachi y Abel sobre el escenario.

Más que un concierto, la noche se proyecta como una verdadera celebración colectiva, donde el público será protagonista absoluto, coreando cada canción como parte de su propia historia.

Viejas Locas x Fachi y Abel Fachi, voz y bajo de Viejas Locas.

La presentación en Mendoza forma parte de la gira nacional que viene recorriendo distintas ciudades con gran convocatoria y funciones agotadas.

El show propone una puesta directa y sin artificios: guitarras al frente, base contundente y la esencia intacta del rock callejero argentino.

Además, la fecha contará con la participación de bandas invitadas: Setas y Chantas, completando una noche 100% rockera.