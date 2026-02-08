Vendimia para Todos vuelve al Arena Maipú para festejar sus 30 años

Para hacer posible la edición aniversario de Vendimia para Todxs en el Arena Maipú y con esa calidad, Brotherhood se asoció a Power Play, productora oficial del estadio. Una alianza calificada como "inédita", capaz de una puesta "para deslumbrar".

image Para festejar su 30º aniversario en el Arena Maipú, los productores de Vendimia para Todxs prometen un espectáculo "de alto vuelo"

Una fiesta de alto impacto: el line up de VPT 30 Años

Luego de un 2025 en el que tuvo lugar en el Auditorio Ángel Bustelo, Vendimia para Todxs regresa al Arena con todos sus lauros. En 2003 el Gobierno de Mendoza lo incluyó en el calendario vendimial declarándolo de Interés Turístico y Cultural

Diez años después, el Ministerio de Turismo de la Nación lo reconoció como Acontecimiento de Interés Turístico Nacional. Y ahora, el evento que Gabriel Canci anticipó a fines de diciembre, llega con un line up de alto vuelo.

La 30ª edición de VPT propone un recorrido musical poderoso y sofisticado, con los sonidos que dominan escenarios y pistas del mundo: pop internacional, dance, house, electrónica moderna y fusiones rítmicas de vanguardia, en un escenario imponente con tecnología digital 3D y una puesta visual deslumbrante.

El programa iniciará con Yagan, una obra musical conceptual sobre la cosmovisión de pueblos originarios de América del Sur. Compuesta e interpretada por Juan Sardi, participan Kaly Gong, Matías Marcipar en aerófonos y el artista visual Marcial.

La energía continúa con Dj VIKO junto a Mansa DJ, en un set que refuerza el pulso contemporáneo y la intensidad festiva de la noche. Y luego se suma Ale Castro, uno de los DJ productores más importantes de la Argentina y de proyección mundial.

Como gran protagonista de la noche, y a pedido del público, regresa LA CINTIA, la artista más celebrada de la edición 2025, consolidándose como la gran estrella del line up y coronando una jornada de música, glamour y celebración total.

image Gabriel Canci, creador y director general de Vendimia para Todos, destacó el nivel del casting de artistas que participarán del evento

Más de 50 artistas en escena y el regreso de la elección de Reyes

El casting realizado por el propio Gabriel Canci, director general de Vendimia para Todxs, seleccionó a más de 50 artistas que estarán en escena el próximo sábado 14 de marzo.

“ VPT 30 AÑOS contará con la participación de más de 50 artistas en escena, entre bailarines, acróbatas, cantantes, drag queens, performers, músicos y DJs”, comentó Canci.

El 14 de marzo será una noche integral y participativa, marcada por el regreso de uno de los momentos más emblemáticos del evento: la Elección de los Reyes Nacionales de Vendimia Para Todxs.

Serán 14 candidatos y candidatas competirán en las diferentes categorías: Rey Género Masculino con 6 candidatos, Reina Género Feminino (5 aspirantes) y 3 candidatos a Rey Drag Queen.

Se podrá votar en vivo a través de computadoras ubicadas en los accesos del estadio. La coronación se realizará durante la misma noche del evento que será histórico.