Sin Bandera en Mendoza: presentación del álbum "Escena" en el Arena Maipú Stadium

Compuesto por 10 canciones, el disco fue producido por Áureo Baqueiro y Daniel “Vago” Galindo, y grabado en Nashville por músicos de renombre como Aaron Sterling (John Mayer, Taylor Swift, Harry Styles), Mark Hill (Keith Urban, Kelly Clarkson, Carrie Underwood), Todd Lombardo (Kacey Musgraves), Justin Ostrander (Luke Bryan, Josh Groban, Steven Tyler) y Alex Wright (Lady A, Kelsea Ballerini, Kane Brown).

El focus track es “Nunca”, relato de la escena en la que una persona experimenta que le rompan el corazón por primera vez, lo que provoca el nacimiento de una nueva versión, desconocida incluso po la misma persona hasta que enfrenta el triste momento.

Acompañada por una una hermosa melodía, la música alegre contrasta con la tristeza que refleja la letra, convirtiéndola en la canción más triste de esta colección y el segundo sencillo que se desprende del disco.

El primer lanzamiento fue “¿Qué Culpa Tiene Ella?”, primera escena que se desprendió de este álbum, cuyo video musical fue presentado el pasado 16 de enero. El mismo acaba de posicionarse en el #1 de la radio pop en México, reafirmando una conexión inmediata con el público y las principales estaciones del país. Este logro no sólo valida con fuerza la propuesta musical de “Escenas”, sino que anticipa una etapa sólida y fresca, en franca sintonía con su audiencia.

Sin Bandera: una exitosa gira por Argentina para celebrar 25 años de música

El "Escena tour" en Argentina comenzará el 13 y 14 de febrero, con un show sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires. Y continuará por distintas ciudades del país: el 16 de febrero en el Anfiteatro de Rosario, el 18 en el Arena Maipú de Mendoza, y el 19 en el Quality Arena de Córdoba (sold out), llevando su música y emociones a miles de fans que los acompañaron desde el comienzo.

Un recorrido musical por aquellas canciones que hicieron historia como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro", “Mientes tan bien”, "Suelta mi mano”, “En ésta no”, entre otras, interpretadas en un show íntimo, emotivo y lleno de nostalgia.