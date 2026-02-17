El Programa Volver al Trabajo será reemplazado por Vouchers Educativos

Volver-al-trabajo-cursos-de-plomeria-gasista El objetivo del programa Volver al Trabajo es desarrollar competencias sociolaborales y mejorar las oportunidades de inserción laboral de sus beneficiarios.

Cómo serán los Vouchers Educativos de Volver al Trabajo

El gobierno de Milei decidió hacer un cambio principal en el Programa Volver al Trabajo. Y tal como se lo conoce hoy, dejará de existir en abril por ser el mes de vencimiento establecida por el Decreto 198/2024. Vale recordar que la prestación se paga a mes vencido y, en general, los depósitos se dan el quito día hábil de cada mes.

Puntos clave de la transición que sufrirá Volver al Trabajo hacia los Vouchers Educativos:

El Ministerio de Capital Humano ha confirmado que el esquema de transferencias directas de $78.000 mensuales finaliza en mayo de 2026. No se ha anunciado una prórroga de este monto fijo "sin contraprestación" obligatoria.

A partir de mayo el Programa Volver al Trabajo será reemplazado por un sistema de Vouchers Educativos de capacitación laboral.

El beneficio dejará de ser automático. Para recibir la ayuda, será obligatorio inscribirse y asistir a cursos de formación en oficios (como gasista, electricista, pintura, etc.).

Se exigirá un 70% de asistencia a las clases. Quien no cumpla con la formación o abandone los cursos, perderá el beneficio de inmediato.

Al terminar los módulos (que suelen durar dos meses), recibirás un certificado oficial para facilitar tu ingreso al empleo privado.

Ex-Potenciar-Trabajo-cómo-saber-si-cobro-los-$78.000-del-programa-Volver-al-trabajo-y-Acompañamiento-Social-2.jpg El programa Volver al Trabajo es una iniciativa del gobierno nacional de Argentina, creada a principios de 2024, que reemplazó a una parte del extinto programa Potenciar Trabajo.

El 6 de enero de 2026 se puso en marcha una prueba inicial con cursos de formación profesional (como pintura de obra) certificados por el sector privado.

Si los resultados son positivos, el Gobierno planea expandir este modelo a los más de 900.000 beneficiarios durante el transcurso del año.

Es muy importante mantener actualizados los datos en el Portal Empleo, ya que las convocatorias para los nuevos cursos y la asignación de vouchers se realizarán a través de esa plataforma y los canales oficiales de ANSES.

Volver al Trabajo: registro Único y Control Directo

Para gestionar esta transición, el Gobierno está implementando nuevas herramientas tecnológicas: