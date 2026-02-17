El Programa Volver al Trabajo (VAT), uno de los dos planes del ex Potenciar Trabajo, pasará en el 2026 de un sistema de subsidio directo hacia un modelo de formación laboral mediante Vouchers Educativos y capacitación laboral, informaron desde el Ministerio de Capital Humano.
El Programa Volver al Trabajo será reemplazado por Vouchers Educativos
El Ministerio de Capital Humano confirmó la sustitución del pago directo del Volver al Trabajo por un sistema de Vouchers Educativos y capacitación laboral
Con una transición progresiva mientras participan en los cursos, los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo van a seguir cobrando los $78.000 hasta abril. Pero, el objetivo es la conversión total al nuevo sistema.
El beneficio del Volver al Trabajo se transformará en Vouchers Educativos destinados específicamente a la formación en oficios como gasista, electricista, pintura, entre otros. Ya no será un cobro automático y se exigirá un 70% de asistencia a los cursos para mantener el beneficio.
Cómo serán los Vouchers Educativos de Volver al Trabajo
El gobierno de Milei decidió hacer un cambio principal en el Programa Volver al Trabajo. Y tal como se lo conoce hoy, dejará de existir en abril por ser el mes de vencimiento establecida por el Decreto 198/2024. Vale recordar que la prestación se paga a mes vencido y, en general, los depósitos se dan el quito día hábil de cada mes.
Puntos clave de la transición que sufrirá Volver al Trabajo hacia los Vouchers Educativos:
- El Ministerio de Capital Humano ha confirmado que el esquema de transferencias directas de $78.000 mensuales finaliza en mayo de 2026. No se ha anunciado una prórroga de este monto fijo "sin contraprestación" obligatoria.
- A partir de mayo el Programa Volver al Trabajo será reemplazado por un sistema de Vouchers Educativos de capacitación laboral.
- El beneficio dejará de ser automático. Para recibir la ayuda, será obligatorio inscribirse y asistir a cursos de formación en oficios (como gasista, electricista, pintura, etc.).
- Se exigirá un 70% de asistencia a las clases. Quien no cumpla con la formación o abandone los cursos, perderá el beneficio de inmediato.
- Al terminar los módulos (que suelen durar dos meses), recibirás un certificado oficial para facilitar tu ingreso al empleo privado.
El 6 de enero de 2026 se puso en marcha una prueba inicial con cursos de formación profesional (como pintura de obra) certificados por el sector privado.
Si los resultados son positivos, el Gobierno planea expandir este modelo a los más de 900.000 beneficiarios durante el transcurso del año.
Es muy importante mantener actualizados los datos en el Portal Empleo, ya que las convocatorias para los nuevos cursos y la asignación de vouchers se realizarán a través de esa plataforma y los canales oficiales de ANSES.
Volver al Trabajo: registro Único y Control Directo
Para gestionar esta transición, el Gobierno está implementando nuevas herramientas tecnológicas:
- RUB (Registro Único de Beneficiarios): Una base de datos centralizada para cruzar información con ANSES, ARCA (ex AFIP) y otros organismos.
- Eliminación de intermediarios: Se busca consolidar el pago directo al beneficiario y la asistencia directa a través de centros de formación, eliminando definitivamente el rol de las organizaciones sociales en la gestión del plan.