Inicio Sociedad Quino
Protagonista

El documental sobre la vida de Quino se puede ver en los vuelos de Aerolíneas Argentinas

Quinografía, documental sobre la vida del genial historietista mendocino Quino, ya se puede ver en los vuelos de Aerolíneas Argentinas. También en los de Air Portugal

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Imagen de Quiinografía. Aquí Quino aparece rodeado de personajes ilustres como el escritor Fontanarosa, a su lado.

Imagen de Quiinografía. Aquí Quino aparece rodeado de personajes ilustres como el escritor Fontanarosa, a su lado.

Foto: Gobierno de Mendoza

Los pasajeros de Aerolíneas Argentinas y TAP Air Portugal pueden ver a bordo Quinografía, el documental sobre Joaquín Salvador Lavado (Quino), dirigido por Mariano Donoso y Federico Cardone.

La película es una coproducción entre Argentina y España, cuya posproducción fue acompañada por la edición 2024 del programa Cash Rebate del Gobierno de Mendoza.

Quinografía se inspira en la vida y el universo creativo y emocional de Quino, creador de Mafalda.

Afiche Quinografía en BAFICI.jpeg
Afiche que promocion&oacute; Quinograf&iacute;a en el Bafici.

Afiche que promocionó Quinografía en el Bafici.

Que es Quinografía

El proyecto de Quinografía implicó una inversión cercana a los US$400 mil y fue filmado entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 en seis países y en cuatro idiomas.

Incluyó locaciones y entrevistas en Madrid, Málaga, Mijas, Barcelona, París, Milán, Buenos Aires, Mendoza y Santiago de Chile.

Es una coproducción internacional hispano-argentina con Poster como productora asociada.

El acuerdo fue reconocido por Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). El largometraje cuenta además con el respaldo de Radiotelevisión Española (RTVE), el Patronato de la CABA -a través de Fundación Itaú y Qualia Seguros- y el Gobierno de Mendoza.

La producción, dirección, guion y posproducción estuvieron a cargo de equipos técnicos mendocinos. La Filarmónica de Mendoza participó en la interpretación de la música compuesta por Mauro Marquet y Alejandro Fiore.

Desde su estreno en julio de 2025, Quinografía fue proyectada en más de 150 salas del mundo, seleccionada en más de 20 festivales internacionales y presentada en funciones especiales en ciudades como Shanghái (China), Calcuta (India) y el estado de Mato Grosso (Brasil).

Ahora, desde el 1 de febrero el documental forma parte del catálogo de entretenimiento a bordo de todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y TAP Air Portugal.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar