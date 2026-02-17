Ni Florianópolis ni Natal: la playa de Brasil poco conocida, con piscinas naturales y tortugas marinas

Brasil tiene múltiples ciudades y pueblos costeros bañados por el océano Atlántico. Desde el norte tropical hasta el sur más templado, sus playas son perfectas para que los viajeros bajen el ritmo, se quiten el calzado para pisar la arena y se sumerjan en las aguas, pues a veces hay que recordar que la vida puede ser simple.
Cuando estás relajado en las playas brasileñas te encuentras paisajes pintorescos, pero que también son escenas llenas de alegría. Hay vendedores de agua de coco caminando sobre la arena caliente, familias jugando al fútbol frente al mar y atardeceres que pintan el cielo de naranja intenso. El sonido de las olas se mezcla con risas, música suave y el murmullo constante del viento.
Entre tantas playas famosas y postales virales, existen rincones más tranquilos, donde el mar es calmo, el ambiente es relajado y el tiempo parece correr más despacio. A continuación, exploramos uno de esos lugares de espíritu inolvidable.
Vacaciones en Brasil: Praia da Tartaruga
Praia da Tartaruga es un pequeño refugio de aguas tranquilas y cálidas que está ubicada en la península de Búzios, a unos 170 km de Río de Janeiro. Su nombre se debe a desde siempre ha sido frecuente ver tortugas marinas en la zona. De hecho, es posible verlas nadando cerca de la superficie, especialmente al hacer snorkel.
Según Buzios.com Tartaruga es una playa muy concurrida, aunque algo alejada. Sólo se llega en auto o por mar, de hecho, es frecuente que las excursiones en barco realicen paradas aquí. Quienes prefieren moverse en vehículo propio y disfrutar del día sin preocuparse, pueden dejar el auto en el estacionamiento cercano.
A diferencia de otras playas más abiertas y con fuerte oleaje, aquí el mar es calmo y poco profundo. Es justo para nadar sin apuro, practicar snorkel o simplemente flotar mirando el cielo. Sus aguas suelen ser más cálidas que en otras zonas de la península, lo que la convierte en una favorita para quienes buscan relax total.
La arena es algo más compacta y oscura, y el paisaje está rodeado de vegetación baja y colinas llenas de color. Además, hay paradores y restaurantes donde los turistas pueden probar pescado fresco, camarones y la clásica caipirinha bien fría.
Praia da Tartaruga resulta especial para quienes buscan un rincón sereno dentro de Búzios, esta playa es una parada obligada. No es la más famosa, pero quizás ahí está su magia.