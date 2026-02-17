Ni Florianópolis ni Natal: la playa de Brasil poco conocida, con piscinas naturales y tortugas marinas

playa de tartaruga Es una bahía famosa por sus aguas tranquilas, cálidas y cristalinas.

Vacaciones en Brasil: Praia da Tartaruga

Praia da Tartaruga es un pequeño refugio de aguas tranquilas y cálidas que está ubicada en la península de Búzios, a unos 170 km de Río de Janeiro. Su nombre se debe a desde siempre ha sido frecuente ver tortugas marinas en la zona. De hecho, es posible verlas nadando cerca de la superficie, especialmente al hacer snorkel.

Según Buzios.com Tartaruga es una playa muy concurrida, aunque algo alejada. Sólo se llega en auto o por mar, de hecho, es frecuente que las excursiones en barco realicen paradas aquí. Quienes prefieren moverse en vehículo propio y disfrutar del día sin preocuparse, pueden dejar el auto en el estacionamiento cercano.

A diferencia de otras playas más abiertas y con fuerte oleaje, aquí el mar es calmo y poco profundo. Es justo para nadar sin apuro, practicar snorkel o simplemente flotar mirando el cielo. Sus aguas suelen ser más cálidas que en otras zonas de la península, lo que la convierte en una favorita para quienes buscan relax total.

tortuga En esta playa es muy común ver tortugas marinas.

La arena es algo más compacta y oscura, y el paisaje está rodeado de vegetación baja y colinas llenas de color. Además, hay paradores y restaurantes donde los turistas pueden probar pescado fresco, camarones y la clásica caipirinha bien fría.

Praia da Tartaruga resulta especial para quienes buscan un rincón sereno dentro de Búzios, esta playa es una parada obligada. No es la más famosa, pero quizás ahí está su magia.