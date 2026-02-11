Vacaciones en Brasil: la playa que sí o sí tienes que visitar en Arraial do Cabo

praia do farol brasil Praia do Farol tiene aguas turquesas cristalinas.

Esta playa es una zona protegida por la Marina brasileña, por lo que tiene acceso limitado. Sólo se puede llegar contratando un paseo en barco, y sólo se puede permanecer en la playa 45 minutos, pero cada minuto en este paraíso vale la pena.

Muchos viajeros se preguntan porqué tanta limitación para disfrutar de la playa. Lamentablemente por razones de estricto control militar no se puede disfrutar un día entero en las blancas arenas. Se pone enfoque en la protección ambiental, pero también se quiere conservar a la isla virgen.

Aún así, el lugar resulta un punto legendario para visitar. Además, dependiendo de la época del año, puede encontrarse con delfines, tortugas e incluso ballenas nadando por la zona.

praia do farol arraial do cabo Praia do Farol es uno de los paseos imperdibles de la pequeña ciudad de Arraial do Cabo.

Cabe destacar que Praia do Farol recibe su nombre como referencia directa al faro histórico que corona la isla y fue construido en el siglo XIX para guiar a las embarcaciones.

Según describen los registros históricos de la ciudad de Arraial do Cabo, Américo Vespucio escribió una carta donde mencionó un árbol, de 500 años, que marca el centro de la Praia do Farol. En la actualidad, esta especie arbórea está protegida por un cerco.