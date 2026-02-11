Vacaciones en Brasil: la playa que sí o sí tienes que visitar en Arraial do Cabo

Arraial do Cabo queda en el estado de Río de Janeiro, dentro de la región de Los Lagos, aproximadamente a unos 150 o 160 kilómetros de la ciudad. La forma más común de llegar es volar hasta el Aeropuerto Internacional de Galeão, y luego tomar un tránsfer o alquilar un auto para llegar en un viaje en carretera de tres horas.
La playa más linda de Arraial do Cabo
Según la plataforma oficial de turismo del país carioca la Praia do Farol "es un espectáculo". Se encuentra en la Ilha do Farol, en Arraial do Cabo y fue considerada "la más perfecta" de Brasil por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), según criterios de pureza del agua, calidad de la arena y del paisaje.
Esta playa es una zona protegida por la Marina brasileña, por lo que tiene acceso limitado. Sólo se puede llegar contratando un paseo en barco, y sólo se puede permanecer en la playa 45 minutos, pero cada minuto en este paraíso vale la pena.
Muchos viajeros se preguntan porqué tanta limitación para disfrutar de la playa. Lamentablemente por razones de estricto control militar no se puede disfrutar un día entero en las blancas arenas. Se pone enfoque en la protección ambiental, pero también se quiere conservar a la isla virgen.
Aún así, el lugar resulta un punto legendario para visitar. Además, dependiendo de la época del año, puede encontrarse con delfines, tortugas e incluso ballenas nadando por la zona.
Cabe destacar que Praia do Farol recibe su nombre como referencia directa al faro histórico que corona la isla y fue construido en el siglo XIX para guiar a las embarcaciones.
Según describen los registros históricos de la ciudad de Arraial do Cabo, Américo Vespucio escribió una carta donde mencionó un árbol, de 500 años, que marca el centro de la Praia do Farol. En la actualidad, esta especie arbórea está protegida por un cerco.