Como el Caribe: la playa del norte de Brasil que tiene piscinas de agua transparente y arena blanca

antunes brasil

Cómo llegar y qué hacer en la playa de Antunes

Antunes se ubica siete kilómetros al norte del centro de Maragogi. Para llegar a la playa, es necesario cruzar una propiedad privada, pero permite el acceso gratuito. Esta zona no está muy desarrollada, por lo que la estructura local es muy simple. No hay bares o restaurantes grandes, pero sí hay puestos y vendedores locales.

Como todas las playas del nordeste, su belleza cambia según la marea. Cuando la marea está baja, es posible caminar largas distancias con el agua por las rodillas. Cuando la marea está alta, el azul claro de las aguas se intensifica y es posible nadar libremente entre olas tranquila.

Uno de los principales encantos de Antunes es acceder a las piscinas naturales, la misma línea de corales que forman los galés de Maragogi. Para llegar allí, se debe cruzar todo el banco de arena y caminar unos kilómetros mar adentro. Sin embargo, si no quieres caminar, es posible alquilar tablas de stand up o kayaks y remar hasta allí.

sombrillas en antunes

El plan más insuperable es el más simple de todos: alquilar una sombrilla o encontrar una sombra, estirar una "canga" brasileña (una manta) y relajarse a la orilla del mar, con las tremendas vistas. Pasar un día de relax en esta playa tan espectacular, te contagiará la tranquilidad que irradia el lugar.