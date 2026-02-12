Como el Caribe: la playa del norte de Brasil que tiene piscinas de agua transparente y arena blanca

Si estás planeando unas vacaciones al nordeste de Brasil, es importante tener un listado con los destinos que sí o sí tienes que visitar. En este artículo exploramos una playa considerada una de las más bonitas de la región, con aguas cristalinas y una tranquilidad que promete renovar las energías.
La praia de Antunes se encuentra en Maragogi, en el estado de Alagoas, en el noreste de Brasil. Es una de las playas más hermosas de la zona, a menudo la llaman el "Caribe brasileño" y se puede acceder desde Recife o Maceió. Es frecuentada por familias, grupos de amigos y viajeros que se quieren relajar en sus aguas calmas.
Una de las principales características de Antunes son sus bancos de arena que se forman con la marea baja. En este contexto, los viajeros pueden caminar mar adentro con el agua a la altura de las rodillas y sin peligros. A continuación, compartimos información que incluye cómo llegar, qué hacer allí, y que lo hace un destino especial.
Cómo llegar y qué hacer en la playa de Antunes
Antunes se ubica siete kilómetros al norte del centro de Maragogi. Para llegar a la playa, es necesario cruzar una propiedad privada, pero permite el acceso gratuito. Esta zona no está muy desarrollada, por lo que la estructura local es muy simple. No hay bares o restaurantes grandes, pero sí hay puestos y vendedores locales.
Como todas las playas del nordeste, su belleza cambia según la marea. Cuando la marea está baja, es posible caminar largas distancias con el agua por las rodillas. Cuando la marea está alta, el azul claro de las aguas se intensifica y es posible nadar libremente entre olas tranquila.
Uno de los principales encantos de Antunes es acceder a las piscinas naturales, la misma línea de corales que forman los galés de Maragogi. Para llegar allí, se debe cruzar todo el banco de arena y caminar unos kilómetros mar adentro. Sin embargo, si no quieres caminar, es posible alquilar tablas de stand up o kayaks y remar hasta allí.
El plan más insuperable es el más simple de todos: alquilar una sombrilla o encontrar una sombra, estirar una "canga" brasileña (una manta) y relajarse a la orilla del mar, con las tremendas vistas. Pasar un día de relax en esta playa tan espectacular, te contagiará la tranquilidad que irradia el lugar.