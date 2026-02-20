Taty Castellanos fue protagonista de un simpático video viral del West Ham

Embed - Taty Castellanos protagonizó un video del West Ham visitando una parrilla argentina en Londres

El establecimiento gastronómico se hizo conocido en el ambiente futbolístico de la capital inglesa, está ubicado en el Broadway Market, cuando lo comenzó a visitar el argentino Carlos Tévez, que salvó del descenso a los Hammers (Martillos) en el año 2006.

Valentín Castellanos explicó las bondades de las carnes a la parrilla en el restaurante que declama ser el "primero con parrilla al carbón de Londres", aunque no faltaron las degustaciones de empanadas. Un capítulo aparte fueron los vinos, ya que la carta tiene varios productos de diversas bodegas de Mendoza y de Cafayate.

Goles en Inglaterra y un sueño mundialista para Taty Castellanos

Recién llegado en enero de este año al club, pronto Taty respondió con goles, y el 11 de ese mes anotó su primer tanto frente al Queen's Park Rangers (QPR) por la FA Cup. El gran objetivo del mendocino es ser convocado por Lionel Scaloni y jugar el próximo Mundial.

A principios de febrero Taty Castellanos, nacido en Guaymallén y formado en la escuelita de fútbol de Independiente Rivadavia y luego en Leonardo Murialdo, se vistió de héroe del West Ham cuando anotó un gol contra el Burnley, en un duelo directo entre ambos por la permanencia.