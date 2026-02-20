Inicio Ovación Fútbol Valentín Castellanos
Taty Castellanos fue protagonista de un simpático video viral del West Ham

El delantero mendocino Taty Castellanos, recientemente incorporado al West Ham, participó de un video viral donde visitó una parrilla argentina en Londres

Raúl Adriazola
Valentín Castellanos. El mendocino no sólo la rompe en la cancha, si no que demostró dotes de mediático en un video viral del club West Ham.

La llegada del delantero mendocino Valentín Castellanos al West Ham fue aceptada y bien recibida por los fanáticos de este club londinense de la Premier League. El jugador llegó esta temporada proveniente de la Lazio de Italia tras un pago de 25 millones de euros.

Taty Castellanos participó de la publicación Hotspots de la página oficial del West Ham, junto al brasileño Pablo (Pablo Felipe Pereira de Jesús como los "nuevos sudamericanos", y el lugar elegido fue un restaurante argentino, estilo bodegón, donde los futbolistas contaron las costumbres de sus países a los seguidores en un video viral.

Taty Castellanos les presento el asado argentinos a los hinchas del West Ham

Taty Castellanos y Pablo hablaron de las costumbres de Argentina y Brasil en un video de la cuenta oficial del West Ham en Youtube realizado en una parrilla argentina de Londres.

El lugar ya es conocido en el Este de Londres y se llama Buen Ayre, donde Taty estuvo a sus anchas, e hizo probar mate, postres y la carne argentina a la presentadora y a su compañero de equipo.

El establecimiento gastronómico se hizo conocido en el ambiente futbolístico de la capital inglesa, está ubicado en el Broadway Market, cuando lo comenzó a visitar el argentino Carlos Tévez, que salvó del descenso a los Hammers (Martillos) en el año 2006.

Valentín Castellanos explicó las bondades de las carnes a la parrilla en el restaurante que declama ser el "primero con parrilla al carbón de Londres", aunque no faltaron las degustaciones de empanadas. Un capítulo aparte fueron los vinos, ya que la carta tiene varios productos de diversas bodegas de Mendoza y de Cafayate.

Goles en Inglaterra y un sueño mundialista para Taty Castellanos

Recién llegado en enero de este año al club, pronto Taty respondió con goles, y el 11 de ese mes anotó su primer tanto frente al Queen's Park Rangers (QPR) por la FA Cup. El gran objetivo del mendocino es ser convocado por Lionel Scaloni y jugar el próximo Mundial.

A principios de febrero Taty Castellanos, nacido en Guaymallén y formado en la escuelita de fútbol de Independiente Rivadavia y luego en Leonardo Murialdo, se vistió de héroe del West Ham cuando anotó un gol contra el Burnley, en un duelo directo entre ambos por la permanencia.

