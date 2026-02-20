Inicio Ovación Fútbol Copa Libertadores
Atento Independiente Rivadavia: cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia jugará por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América y tiene agendada la fecha del sorteo de la fase de grupos.

Por UNO
La Lepra hará su debut internacional.

Las zonas, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana se realizará el jueves 19 de marzo, a las 20, en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

La Copa Libertadores 2026 contará con la participación de Independiente Rivadavia.

La Lepra formará parte del Bombo 4 junto a Universidad Central de Venezuela, Platense, Mirassol de Brasil y los cuatro equipos que superen la fase previa en la que, entre otros, están Argentinos Juniors y el campeón 2024 Botafogo.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tendrá 32 equipos participantes y constará de 6 fechas que se jugarán entre el 7 de abril y el 28 de mayo próximo.

Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (campeón 2025), Palmeiras (1), Boca (4), Peñarol (5), Nacional (8), Liga de Quito (10), Fluminense (11) e Independiente del Valle (16)

Bombo 2: Lanús (campeón Copa Sudamericana 2025), Libertad (17), Estudiantes (18), Cerro Porteño (20), Corinthians (22), Bolívar (23), Cruzeiro (29) y Universitario (32)

Lanús estará en el Bombo 2 del sorteo.

Bombo 3: Junior (34), U. Católica (35), Independiente Santa Fe (53), Rosario Central (48), Always Ready (64), Coquimbo Unido (82), Deportivo La Guaira (114) y Cusco (142)

Bombo 4: Universidad Central (179), Platense (223), Independiente Rivadavia (S/C), Mirassol (S/C) y los 4 equipos surgidos de la fade previa.

La fase previa de la Copa Libertadores

Primera ronda

  • Deportivo Táchira a The Strongest 1-2 y 1-0 (5-3)
  • 2 de Mayo a Alianza Lima 1-0 y 1-1
  • Juventud Las Piedras a Universidad Católica de Ecuador 0-1 y 4-3 (4-3)

Segunda ronda (ida)

  • Carabobo 1 - Huachipato 0
  • 2 de Mayo 2 - Sporting Cristal 2
  • Liverpool 1 - DIM 2
  • Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima
  • O'Higgins 1 - Bahía 0
  • Nacional Potosí 1 - Botafogo 0
  • Barcelona 0 - Argentinos Juniors 1
  • Juventud Las Piedras 0 - Guaraní 0

Las revanchas se jugarán entre el martes 24 y el jueves 26 de febrero y la tercera fase será del 3 al 12 de marzo.

