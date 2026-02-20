Atento Independiente Rivadavia: cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia jugará por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América y tiene agendada la fecha del sorteo de la fase de grupos.
Independiente Rivadavia jugará por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América y tiene agendada la fecha del sorteo de la fase de grupos.
Las zonas, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana se realizará el jueves 19 de marzo, a las 20, en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.
La Lepra formará parte del Bombo 4 junto a Universidad Central de Venezuela, Platense, Mirassol de Brasil y los cuatro equipos que superen la fase previa en la que, entre otros, están Argentinos Juniors y el campeón 2024 Botafogo.
La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tendrá 32 equipos participantes y constará de 6 fechas que se jugarán entre el 7 de abril y el 28 de mayo próximo.
Bombo 1: Flamengo (campeón 2025), Palmeiras (1), Boca (4), Peñarol (5), Nacional (8), Liga de Quito (10), Fluminense (11) e Independiente del Valle (16)
Bombo 2: Lanús (campeón Copa Sudamericana 2025), Libertad (17), Estudiantes (18), Cerro Porteño (20), Corinthians (22), Bolívar (23), Cruzeiro (29) y Universitario (32)
Bombo 3: Junior (34), U. Católica (35), Independiente Santa Fe (53), Rosario Central (48), Always Ready (64), Coquimbo Unido (82), Deportivo La Guaira (114) y Cusco (142)
Bombo 4: Universidad Central (179), Platense (223), Independiente Rivadavia (S/C), Mirassol (S/C) y los 4 equipos surgidos de la fade previa.
Primera ronda
Segunda ronda (ida)
Las revanchas se jugarán entre el martes 24 y el jueves 26 de febrero y la tercera fase será del 3 al 12 de marzo.