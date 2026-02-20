Atento Independiente Rivadavia: cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Las zonas, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana se realizará el jueves 19 de marzo, a las 20, en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

copa libertadores La Copa Libertadores 2026 contará con la participación de Independiente Rivadavia.

La Lepra formará parte del Bombo 4 junto a Universidad Central de Venezuela, Platense, Mirassol de Brasil y los cuatro equipos que superen la fase previa en la que, entre otros, están Argentinos Juniors y el campeón 2024 Botafogo.