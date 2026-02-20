Los hinchas de Gimnasia y Esgrima dijeron presente en el Víctor Legrotaglie a pesar de la tormenta

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima dijeron presente en el Víctor Legrotaglie

La última vez del Lobo jugó en su estadio fue el 8 de febrero en el triunfo ante Instituto, el primero jugando de local en la máxima categoría del fútbol argentino.

Embed - Los hinchas de Gimnasia antes de jugar con el Lobo platense 1

Embed - Los hinchas de Gimnasia antes de jugar con el Lobo platense 2

Embed - Los hinchas de Gimnasia antes de jugar con el Lobo platense 3

El historial entre los Lobos

Este es el primer enfrentamiento en Primera entre Gimnasia y Esgrima con su homónimo de La Plata ya que los dos anteriores fueron en el viejo Nacional y el historial favorece al Tripero.

Fue en 1970, en el primer partido se registró un empate 1 a 1 en Mendoza y en el Bosque platense ganaron los locales por 2 a 1.