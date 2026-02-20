Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima dijeron presente en el Víctor Legrotaglie a pesar de la tormenta

Tras la derrota ante Talleres, en Córdoba, y pese a la tormenta, los hinchas de Gimnasia y Esgrima acompañaron como siempre al equipo en el Víctor Legrotaglie.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Con paraguas para ver al Lobo.

Con paraguas para ver al Lobo.

Gimnasia y Esgrima recibió a su homónimo de La Plata, en el estadio Víctor Legrotaglie, en su tercer partido de local y por la 6ta fecha del Torneo Apertura 2026.

Pese a la tormenta en las horas previas, tal como sucedió en los primeros dos partidos que jugó de local ante San Lorenzo e Instituto, los hinchas del Lobo llegaron ilusionados con el equipo que dirige Ariel Broggi.

gimnasia hinchas 1

Tras la derrota ante Talleres, en Córdoba, Gimnasia y Esgrima volvió a su cancha y sus hinchas le dieron un muy buen marco al encuentro sin importar las contingencias climáticas.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima dijeron presente en el Víctor Legrotaglie

La última vez del Lobo jugó en su estadio fue el 8 de febrero en el triunfo ante Instituto, el primero jugando de local en la máxima categoría del fútbol argentino.

Embed - Los hinchas de Gimnasia antes de jugar con el Lobo platense 1
Embed - Los hinchas de Gimnasia antes de jugar con el Lobo platense 2
Embed - Los hinchas de Gimnasia antes de jugar con el Lobo platense 3

El historial entre los Lobos

Este es el primer enfrentamiento en Primera entre Gimnasia y Esgrima con su homónimo de La Plata ya que los dos anteriores fueron en el viejo Nacional y el historial favorece al Tripero.

Fue en 1970, en el primer partido se registró un empate 1 a 1 en Mendoza y en el Bosque platense ganaron los locales por 2 a 1.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas