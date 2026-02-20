Los hinchas de Gimnasia y Esgrima dijeron presente en el Víctor Legrotaglie a pesar de la tormenta

Gimnasia y Esgrima recibió a su homónimo de La Plata, en el estadio Víctor Legrotaglie, en su tercer partido de local y por la 6ta fecha del Torneo Apertura 2026.
Tras la derrota ante Talleres, en Córdoba, y pese a la tormenta, los hinchas de Gimnasia y Esgrima acompañaron como siempre al equipo en el Víctor Legrotaglie.
Pese a la tormenta en las horas previas, tal como sucedió en los primeros dos partidos que jugó de local ante San Lorenzo e Instituto, los hinchas del Lobo llegaron ilusionados con el equipo que dirige Ariel Broggi.
Tras la derrota ante Talleres, en Córdoba, Gimnasia y Esgrima volvió a su cancha y sus hinchas le dieron un muy buen marco al encuentro sin importar las contingencias climáticas.
La última vez del Lobo jugó en su estadio fue el 8 de febrero en el triunfo ante Instituto, el primero jugando de local en la máxima categoría del fútbol argentino.
Este es el primer enfrentamiento en Primera entre Gimnasia y Esgrima con su homónimo de La Plata ya que los dos anteriores fueron en el viejo Nacional y el historial favorece al Tripero.
Fue en 1970, en el primer partido se registró un empate 1 a 1 en Mendoza y en el Bosque platense ganaron los locales por 2 a 1.