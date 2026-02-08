Gimnasia y Esgrima venció a Instituto en su primera victoria de local en Primera División

El disparo fue de Franco Jara pero la humanidad de César Rigamonti contuvo el remate impidiendo la ventaja de la Gloria.

Trascurridos diez minutos de aquella circunstancia de juego, a Gimnasia y Esgrima le llegó el gol en un cabezazo de Imanol González, proveniente el balón del córner, que terminó en un rebote de Juan Franco . Cuando todo el Víctor Legrotaglie había descargado su grito en las tribunas, el juez de línea mostró su bandera levantada haciendo alusión a la posición adelantada del jugador mensana volviendo todo a foja cero.

El local fue mejor desde entonces en el partido y buscó ser punzante en el ataque. Módica tuvo una clara bajo los tres palos pero, con exceso de fuerza, tiró la pelota por encima del travesaño. Con un Lencioni inspirado, en sociedad con Recalde, y los delanteros inspirados, el Lobo fue ganando confianza en campo rival ante un disminuido Instituto.

gimnasia instituto 5 Módica en el área de Instituto. Foto: Axel Lloret/UNO

El complemento arrancó para Gimnasia con la misma enjundia y empuje pero fue Instituto el dueño de las situaciones más claras al inicio. Luna y Guerra tuvieron cada uno un mano a mano en el arco del Lobo pero Rigamonti se hizo gigante para proteger el cero bajo los tres palos mensanas.

Los cambios le dieron aire al equipo de Ariel Broggi y, a los 25 minutos de la segunda parte, llegó el esperado y trabajado gol de Gimnasia. Paredes desbordó por derecha y se asoció con Rodríguez en el área, Mortadela remató y el rebote lo tomó finalmente Lencioni, el habilidoso 26, para poner en ventaja al local y marcar el primer gol en Primera en el Legrotaglie tras 42 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020692312037245424&partner=&hide_thread=false EL PRIMER GOL DE GIMNASIA DE MENDOZA EN SU CASA DESDE SU REGRESO A PRIMERA DIVISIÓN: Lencioni le rompió el arco a Roffo y puso el 1-0 del Lobo ante Instituto en el #TorneoApertura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

Rigamonti, figura absoluta en el andar del Lobo en Primera División, tuvo una doble tapada de dos disparos a quemarropa de Instituto pero no pudo impedir el gol de la Gloria, en los pies de Luna, a los 36 minutos del complemento. El gol fue anulado finalmente por offside.

Sobre el final, Instituto se instaló en el área del local y Mondino sacó una pelota de la línea tras un envío del córner. Sin embargo, con mucho amor propio, el Lobo sostuvo la ventaja y logró una victoria importantísima para nutrir su puntaje en la Tabla Anual.

gimnasia instituto 3 Foto: Axel Lloret/UNO

La próxima fecha, Gimnasia y Esgrima visitará a Talleres en Córdoba por la quinta fecha del Torneo Apertura.