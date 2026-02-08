Penal atajado por Rigamonti y gol anulado a Gimnasia: las polémicas en el Víctor Legrotaglie

Todo el Víctor Legrotaglie se vino abajo contra la decisión del juez principal. Para la tranquilidad de ellos, bajo los tres palos estaba César Rigamonti.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020670786042786213&partner=&hide_thread=false RIGAMONTI SE QUEDÓ EN EL MEDIO Y LE TAPÓ EL PENAL A JARA: el arquero de Gimnasia de Mendoza evitó el gol de Instituto en el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XMg0ZMChcW — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

Al igual que en la tanda de penales contra Deportivo Madryn, se hizo enorme y contuvo el disparo (mal pateado por Franco Jara, que le dio despacio y al medio).

El gol anulado a Gimnasia

Con el empuje de la gente, y en valentonado por el respaldo de su arquero, Gimnasia fue. Un remate que no llevaba mucho peligro fue desviado al córner por Manuel Roffo, en una floja respuesta.

Imanol González ganó en las alturas y cabezaó de pique al suelo. La pelota pegó en el en la rodilla izquierda de Juan Franco y terminó ingresando al arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020679853297569949&partner=&hide_thread=false MÁS FINA DE LO QUE PARECÍA: por este offside de Franco fue anulado el gol de Gimnasia de Mendoza ante Instituto en el #TorneoApertura. ¿Qué te parece?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6FOJji6hbz — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

Justo en el momento que los hinchas se unieron en el grito de gol, el jueaz de línea alzó su bandera y provocó, una vez más, el estallido del todo el Víctor Legrotaglie. Que al unísimo comenzó a insultar al Lobo Medina.

¿Qué pasó? Tras el cabezazo del central, el lateral derecho de Gimnasia se encontraba por detrás de la línea del arquero y del último defensor de Instituto. Es por esto que, tras la revisión en el VAR, se confirmó la posición adelantada del 22 del Lobo.