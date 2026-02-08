Juan Cruz Yacopini conmovió con un mensaje y las primeras imágenes después del accidente: "Gracias por el apoyo.."

Juan Cruz Yacopini se recupera del grave accidente sufrido en diciembre último y desde el Fleni, donde está internado, conmovió a todos con un mensaje y con las primeras imágenes en las que aparece junto a su familia y amigos.
"Lo mismo de siempre. Una sonrisa en la cara. Mucha fe. Rodeado de buena gente. Dos huevos gigantes.", indicó el piloto que estuvo internado en estado crítico en la Clínica de Cuyo.
"Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes, es energía y hoy la necesito y me la hacen llegar", señaló el campeón mundial de Bajas Cross Country 2025 quien tuvo que ser intervenido en Mendoza antes de poder ser trasladado a Buenos Aires.
Es la segunda vez que Juan Cruz comparte un mensaje en sus redes sociales, y aunque hay mucho hermetismo al respecto su familia y los médicos analizan la posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos para ser atendido por especialistas.
Yacopini, de 26 años, sufrió un accidente en El Carrizal, donde estaba con un grupo de amigos cuando se lanzó de cabeza al agua y golpeó su cabeza con un banco de arena.
Después de 11 días los médicos pudieron operarlo cuando su estado de salud del piloto alcanzó los parámetros de estabilidad necesarios.
La cirugía fue realizada por especialistas (neurocirujanos y traumatólogos especialistas en columna) de la Clínica de Cuyo, quienes lo monitorearon de manera permanente desde el viernes 19 de diciembre cuando ingresó con severas lesiones en la zona cervical.
Pese a la condición delicada del piloto, la evolución fue positiva y permitió avanzar en la recuperación.