Juan Cruz Yacopini conmovió con un mensaje y las primeras imágenes después del accidente: "Gracias por el apoyo.."

Es la segunda vez que Juan Cruz comparte un mensaje en sus redes sociales, y aunque hay mucho hermetismo al respecto su familia y los médicos analizan la posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos para ser atendido por especialistas.

Juan Cruz Yacopini se recupera junto a su familia y amigos

Yacopini, de 26 años, sufrió un accidente en El Carrizal, donde estaba con un grupo de amigos cuando se lanzó de cabeza al agua y golpeó su cabeza con un banco de arena.

Después de 11 días los médicos pudieron operarlo cuando su estado de salud del piloto alcanzó los parámetros de estabilidad necesarios.

La cirugía fue realizada por especialistas (neurocirujanos y traumatólogos especialistas en columna) de la Clínica de Cuyo, quienes lo monitorearon de manera permanente desde el viernes 19 de diciembre cuando ingresó con severas lesiones en la zona cervical.

Pese a la condición delicada del piloto, la evolución fue positiva y permitió avanzar en la recuperación.