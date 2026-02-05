"Franco, pasa el alias": Colapinto y el contraste salarial que sacude a la Fórmula 1

Según los últimos reportes de RacingNews365, el contrato de Franco Colapinto con Alpine oscila entre los 500.000 y el millón de dólares anuales.

Esto significa que el neerlandés gana, solo por contrato directo con su equipo, 70 veces más que el joven de Pilar. Para ponerlo en perspectiva: Verstappen factura en un solo fin de semana de carrera lo que Colapinto percibe en todo un año de trabajo.

El sueldo de Franco Colapinto no contempla los bonos por objetivos y rendimiento, ni tampoco los ingresos por publicidad, por lo que existen variables que podrían beneficiarlo de manera significativa.

Franco Colapinto - Pierre Gasly La diferencia salarial de Franco Colapinto también se da con su compañero de equipo.

Franco Colapinto y una brecha llamativa con su compañero de Alpine

Ya quedó plasmado que la diferencia entre Franco Colapinto con el cuatro veces campeón del mundo es abismal, pero esa diferencia también se ve reflejada cuando se comparan los sueldos con Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine.

El piloto francés, que en la temporada 2025 fue superado en varias oportunidades por Franco Colapinto, tiene un sueldo estimado en 12 millones de dólares.

La diferencia es de 12 a 1 y responde, según explican los especialistas, a la jerarquía, años de experiencia y capacidad de negociación que otorgan los podios y las victorias previas. Es así que para Alpine Pierre Gasly es un activo consolidado, mientras que Franco Colapinto es una apuesta a futuro con un "costo operativo" significativamente bajo.

La reacción de los hinchas de Franco Colapinto

Los usuarios de la red social X no tardaron en expresarse y cuestionaron el sueldo que percibe Franco Colapinto en comparación con sus colegas de la Fórmula 1.

Una de las publicaciones ofreció un análisis que generó repercusión: "¿No pagan muy poco para lo que generan a nivel mundial, y encima siendo solo 22 pilotos en todo el mundo?".

El comentarios que acumuló más reacciones positivas fue el que decía: "Franco, pasa el alias", mientras que otro hincha del argentino escribió: "La brecha entre Franco y Gasly es enorme. Totalmente ilógico".