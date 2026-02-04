Cuánto cuesta vestirse como Franco Colapinto: Alpine reveló los precios de su colección 2026

-
06-08 de marzo, GP Australia, Melbourne
13-15 de marzo, GP de China, Shanghai - Sprint
27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka
10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir
17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah
01-03 mayo, GP de Miami, Miami - Sprint
22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal - Sprint
05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco
12-14 de junio, GP de España, Barcelona
26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg
03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone - Sprint
17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest
21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort - Sprint
04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza
11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid
25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú
09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur - Sprint
23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin
30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX
06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo
19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas
27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail
04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina