Fórmula 1

Cuánto cuesta vestirse como Franco Colapinto: Alpine reveló los precios de su colección 2026

Si estás pensando en vestirte como Franco Colapinto, prepará la billetera. Alpine confirmó los precios de su nueva colección

Fabián Salamone
Franco Colapinto, listo para una nueva temporada en la Fórmula 1.

El inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y, como consecuencia, el furor por Franco Colapinto va en aumento. Mientras el argentino y su compañero Pierre Gasly ajustan detalles en la pista, Alpine lanzó oficialmente su línea de merchandising 2026.

Si estás pensando en equiparte para alentar al pilarense con toda la indumentaria fabricada por la marca británica Castore, prepará la billetera. Aquí repasamos los precios, que ya son oficiales.

colapinto 2
Franco Colapinto se prepara para el inicio de una nueva temporada de la F&oacute;rmula 1.

La nueva pilcha de Alpine: precios y prendas

La colección incluye desde lo básico hasta prendas técnicas preparadas para el frío de los circuitos europeos. Las prendas pueden adquirirse a través de la página web de Alpine y estos son los valores convertidos a pesos argentinos:

  • Remera oficial: €96 - $163.000
  • Chomba: €114 - $194.000
  • Buzo (Hoodie): €132 - $225.000
  • Campera medio cierre: €132 - $225.000
  • Chaleco: €132 - $225.000
  • Campera de abrigo: €138 - $235.000
  • Campera rompeviento: €180 - $307.000
Alpine - indumentaria 2026

El calendario de la Fórmula 1 2026

  • 06-08 de marzo, GP Australia, Melbourne

  • 13-15 de marzo, GP de China, Shanghai - Sprint

  • 27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka

  • 10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir

  • 17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah

  • 01-03 mayo, GP de Miami, Miami - Sprint

  • 22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal - Sprint

  • 05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco

  • 12-14 de junio, GP de España, Barcelona

  • 26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg

  • 03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone - Sprint

  • 17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

  • 24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest

  • 21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort - Sprint

  • 04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza

  • 11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid

  • 25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú

  • 09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur - Sprint

  • 23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin

  • 30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX

  • 06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo

  • 19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas

  • 27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail

  • 04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina

