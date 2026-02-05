Ezequiel Centurión: la decisión de Marcelo Gallardo sobre el arquero campeón de la Copa Argentina

Fue así que la semana pasada comenzó a entrenar de manera normal y sumó sus primeros minutos en su retorno a River al disputar un partido amistoso de la Reserva frente a Argentino de Merlo (de la Primera B Metropolitana) en el predio de Ezeiza.

Ahora Marcelo Gallardo ya lo tiene 10 puntos y tendrá que decidir qué hacer ya que tiene a disposición a tres grandes arqueros: Franco Armani, Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

Armani, capitán y emblema del club, tendría todo listo para volver. Sin embargo, el cuerpo técnico de Gallardo decidió que su regreso sea paulatino y por eso no jugará contra Tigre, en el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional que se disputará el sábado a partir de las 20 en el Estadio Monumental.

Beltrán, de 21 años, ha tenido buenas actuaciones y en los tres partidos del Torneo Apertura no recibió goles, dato no menor. Por lo que Marcelo Gallardo tiene una buena consideración sobre él, además de contar con el apoyo de los hinchas.

En tercer lugar aparece la figura de Ezequiel Centurión, quien ganó terreno tras la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central a préstamo, pero la lesión no le permitió aprovechar la oportunidad de la salida de Armani del arco Millonario.

Ezequiel Centurión - River Ezequiel Centurión se posiciona como tercer opción en el arco Millonario.

La decisión de Marcelo Gallardo con Ezequiel Centurión

Con el objetivo que Ezequiel Centurión continúe sumando minutos y recupere el nivel que tuvo en Independiente Rivadavia, donde llegó a ser capitán y figura, es que Marcelo Gallardo decidió que continúe atajando para la Reserva de River.

De esta manera será el arquero titular en el debut de la Reserva en el Torneo Proyección Apertura 2025 frente a Talleres que se disputará a las 20 del jueves 5 de febrero en el River Camp.

Posible formación con Ezequiel Centurión

Los posibles once titulares de la Reserva de River: Ezequiel Centurión; Ulises Giménez, Juan Miretti, Brian Gutiérrez, Facundo González; Thiago Acosta, Agustín De la Cuesta, Agustín Obregón; Juan Cruz Meza; Joaquín Freitas y Leonel Jaime. DT: Marcelo Escudero.