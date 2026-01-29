Fue campeón con Independiente Rivadavia, superó una lesión y está listo para volver a jugar

Después de haber sido campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y haber sufrido una lesión, Ezequiel Centurión está listo para volver a la competencia, pero contra camiseta.
El arquero nacido en Cipolletti sufrió una fractura en la final que la Lepra le ganó a Argentinos Juniors, el 5 de noviembre del año pasado, y tras cumplir con su recuperación está en condiciones de volver a atajar.
Centurión, de 28 años, terminó su préstamo en Independiente Rivadavia y volvió a River, dueño de su pase, donde Marcelo Gallardo lo tiene en cuenta después de la salida de Jeremías Ledesma quien venía siendo el arquero suplente.
Después de haber hecho toda la pretemporada mientras atravesaba el último tramo de su recuperación, el guardavallas jugó este jueves un amistoso con la reserva millonaria ante Argentino de Merlo y tiene el alta médica.
Con Ezequiel Centurión disponible, Marcelo Gallardo debe tomar una decisión antes del próximo partido de River que será el domingo a las 21.30 ante Rosario Central.
Con Franco Armani lesionado todo indica que Santiago Beltrán seguirá como titular, pero probablemente Centurión ocupe el banco en remplazo del juvenil Jaime Jaroszewicz.