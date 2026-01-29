Fue campeón con Independiente Rivadavia, superó una lesión y está listo para volver a jugar

El arquero nacido en Cipolletti sufrió una fractura en la final que la Lepra le ganó a Argentinos Juniors, el 5 de noviembre del año pasado, y tras cumplir con su recuperación está en condiciones de volver a atajar.

centurion 2 Ezequiel Centurión volvió tras casi 3 meses de su lesión en Independiente Rivadavia,

Centurión, de 28 años, terminó su préstamo en Independiente Rivadavia y volvió a River, dueño de su pase, donde Marcelo Gallardo lo tiene en cuenta después de la salida de Jeremías Ledesma quien venía siendo el arquero suplente.