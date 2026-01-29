Boca y Claudio Úbeda no paran de recibir malas noticias: la larga lista de lesionados

Tras solo un par de amistosos y dos fechas del Torneo Apertura, el plantel xeneize cuenta con 7 bajas confirmadas y ni siquiera las llegadas de Ángel Romero y Santiago Ascacíbar alcanzan para cubrir las ausencias de cara a los próximos partidos.

Miguel Merentiel Merentiel es uno de los lesionados de Boca.

Por lo pronto, el chileno Carlos Palacios y el uruguayo Miguel Merentiel son los que estarían más cerca de retornar a la actividad, pero como contrapartida Rodrigo Battaglia pasará por el quirófano y Milton Giménez podría seguir el mismo camino.