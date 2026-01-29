Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca y Claudio Úbeda no paran de recibir malas noticias: la larga lista de lesionados

Boca perdió con Estudiantes en La Plata, dejó una pobre imagen futbolística y el DT Claudio Úbeda debe armar el equipo sin una larga lista de jugadores lesionados.

Por UNO
Boca tuvo un traspié en La Plata y hay preocupación.

Boca perdió con Estudiantes en La Plata, dejó una pobre imagen futbolística y el DT Claudio Úbeda está preocupado por la larga lista de jugadores lesionados.

Tras solo un par de amistosos y dos fechas del Torneo Apertura, el plantel xeneize cuenta con 7 bajas confirmadas y ni siquiera las llegadas de Ángel Romero y Santiago Ascacíbar alcanzan para cubrir las ausencias de cara a los próximos partidos.

Miguel Merentiel
Merentiel es uno de los lesionados de Boca.

Por lo pronto, el chileno Carlos Palacios y el uruguayo Miguel Merentiel son los que estarían más cerca de retornar a la actividad, pero como contrapartida Rodrigo Battaglia pasará por el quirófano y Milton Giménez podría seguir el mismo camino.

Las lesiones de Merentiel y Giménez se suman a la de Edinson Cavani y hasta la de Lucas Janson, quien fue titular en el debut ante Riestra. Ese fue el motivo del debut del juvenil Iker Zufiaurre ante Estudiantes, partido en el que además Úbeda hizo debutar a dos mediocampistas como Gonzalo Gelini y Tomás Aranda.

El resultado adverso y el nivel del equipo en La Plata agregan incertidumbre al panorama de Boca que el domingo irá en busca de la recuperación ante Newell's en La Bombonera.}

Las lesiones de Boca

  • Rodrigo Battaglia: tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Será operado. Baja de mínima 6 meses.
  • Milton Giménez: pubalgia. Evalúan operarlo. Sin fecha de regreso.
  • Alan Velasco: distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. 45 días.
  • Edinson Cavani: lumbalgia. Entrena por momentos a la par. Sin fecha de regreso.
  • Carlos Palacios: sinovitis rodilla derecha. Una semana aproximadamente.
  • Lucas Janson: lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. 3 semanas.
  • Miguel Merentiel: desgarro gemelo derecho el 18 de enero en un amistoso. Alrededor de 10 días.
Lo que viene para Boca

  • Domingo 1 de febrero 19.15 Boca – Newell’s.
  • Domingo 8 de febrero 22.15 Vélez – Boca
  • Domingo 15 de febrero 19.30 Boca – Platense
  • Viernes 20 de febrero 20.00 Boca – Racing
  • Martes 24 de febrero (a confirmar) Boca - Gimnasia de Chivilcoy
  • Sábado 28 de febrero 17.45 Boca – Gimnasia y Esgrima
  • Miércoles 4 de marzo Lanús - Boca
  • Domingo 8 de marzo 19.15 Central Córdoba – Boca
  • Miércoles 11 de marzo 19.45 Boca – San Lorenzo
  • Domingo 15 de marzo 22.00 Unión – Boca
  • Domingo 22 de marzo 20.00 Boca – Instituto

