Boca y Claudio Úbeda no paran de recibir malas noticias: la larga lista de lesionados

Boca perdió con Estudiantes en La Plata, dejó una pobre imagen futbolística y el DT Claudio Úbeda está preocupado por la larga lista de jugadores lesionados.
Tras solo un par de amistosos y dos fechas del Torneo Apertura, el plantel xeneize cuenta con 7 bajas confirmadas y ni siquiera las llegadas de Ángel Romero y Santiago Ascacíbar alcanzan para cubrir las ausencias de cara a los próximos partidos.
Por lo pronto, el chileno Carlos Palacios y el uruguayo Miguel Merentiel son los que estarían más cerca de retornar a la actividad, pero como contrapartida Rodrigo Battaglia pasará por el quirófano y Milton Giménez podría seguir el mismo camino.
Las lesiones de Merentiel y Giménez se suman a la de Edinson Cavani y hasta la de Lucas Janson, quien fue titular en el debut ante Riestra. Ese fue el motivo del debut del juvenil Iker Zufiaurre ante Estudiantes, partido en el que además Úbeda hizo debutar a dos mediocampistas como Gonzalo Gelini y Tomás Aranda.
El resultado adverso y el nivel del equipo en La Plata agregan incertidumbre al panorama de Boca que el domingo irá en busca de la recuperación ante Newell's en La Bombonera.}