Fentanilo contaminado: se registraron 111 muertes asociadas al uso de la droga en la Argentina.

Una vez consolidado el nuevo listado, el juez federal Ernesto Kreplak comunicó que los imputados en la causa volverán a ser indagados dentro del proceso penal, que prevé penas de 10 a 25 años de prisión por delitos como la "adulteración peligrosa de sustancias medicinales" y la "distribución de productos nocivos para la salud".

Droga fentanilo ampolla

La investigación se convirtió en una de las mayores tragedias sanitarias de en Argentina, teniendo en cuenta que originalmente se vincularon solo 20 fallecimientos por contaminación, pero al profundizarse las pericias y la revisión de los registros hospitalarios, la cifra se multiplicó de manera exponencial. Los estudios incluyen conclusiones sobre infecciones graves en los pacientes provocadas por bacterias como Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia pickettii, entre otras, que complicaron los cuadros clínicos que ya eran críticos.

A partir de conocer estas pruebas, el juzgado continuará su trabajo con el objetivo de cuantificar con precisión la totalidad de las víctimas por el suministro de la droga y avanzar con las instancias procesales correspondientes. Más allá de todo lo observado, el impacto de la contaminación por fentanilo sigue siendo objeto de análisis y debate en distintos ámbitos judiciales y sanitarios.