Las muertes asociadas al uso de fentanilo contaminado ascienden a 111, de acuerdo a un informe de la Justicia Federal de La Plata y al mismo tiempo le presentó al Cuerpo Médico Forense un listado consolidado de víctimas mortales y sobrevivientes de este escándalo sanitario que surgió durante 2025 en Argentina. El dato surgió a partir de una revisión judicial de los expedientes vinculados a las partidas adulteradas del potente anestésico utilizado en terapias intensivas y cirugías.
Fentanilo contaminado: se registraron 111 muertes asociadas al uso de la droga en la Argentina
El uso de fentanilo contaminado provocó la muerte de 111 pacientes, según un informe de la Justicia Federal, y la mayoría de los casos se registraron en hospitales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe
De acuerdo al Juzgado que tiene a cargo la causa, el expediente abarca un total de 159 casos, de los cuales 111 pacientes fallecieron y 48 sobrevivieron a las infecciones producidas tras la administración del medicamento contaminado que fue elaborado y distribuido por los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, propiedad del empresario Ariel García Furfaro, quien se encuentra procesado y bajo prisión preventiva junto a otros 13 directivos.
El fentanilo adulterado, según las pericias realizadas en laboratorio, contenía al menos dos bacterias multirresistentes que “incrementaron el riesgo de muerte” en pacientes que recibieron la droga en hospitales de distintas jurisdicciones, entre ellas, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El análisis judicial surgió del análisis de más de 170 historias clínicas que fueron revisadas cuidadosamente para determinar la vinculación entre el fármaco y los desenlaces fatales.
Una vez consolidado el nuevo listado, el juez federal Ernesto Kreplak comunicó que los imputados en la causa volverán a ser indagados dentro del proceso penal, que prevé penas de 10 a 25 años de prisión por delitos como la "adulteración peligrosa de sustancias medicinales" y la "distribución de productos nocivos para la salud".
La investigación se convirtió en una de las mayores tragedias sanitarias de en Argentina, teniendo en cuenta que originalmente se vincularon solo 20 fallecimientos por contaminación, pero al profundizarse las pericias y la revisión de los registros hospitalarios, la cifra se multiplicó de manera exponencial. Los estudios incluyen conclusiones sobre infecciones graves en los pacientes provocadas por bacterias como Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia pickettii, entre otras, que complicaron los cuadros clínicos que ya eran críticos.
A partir de conocer estas pruebas, el juzgado continuará su trabajo con el objetivo de cuantificar con precisión la totalidad de las víctimas por el suministro de la droga y avanzar con las instancias procesales correspondientes. Más allá de todo lo observado, el impacto de la contaminación por fentanilo sigue siendo objeto de análisis y debate en distintos ámbitos judiciales y sanitarios.